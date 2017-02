Red Bull wilde haaienvin bannen: "Andere teams wezen dat af"

20:24 – Eén van de meest besproken onderdelen van de nieuwe generatie Formule 1-auto's is zonder twijfel de zogenaamde haaienvin: het gedeelte dat tussen de top van het bodywork en de achtervleugel loopt. Als het aan Red Bull Racing gelegen had, was deze aerodynamische vondst verboden geweest.



Volgens teambaas Christian Horner van Red Bull Racing diende zijn team eind vorig jaar het plan in om haaienvinnen te verbieden, iets dat de afgelopen jaren ook al het geval was, puur omdat ze zo lelijk zijn. "De auto's zien er fantastisch uit dit jaar, alleen die haaienvin is zo jammer. Dat hebben we ter sprake gebracht en we hebben de andere teams gevraagd om ze van de auto's te verwijderen. Tijdens een meeting van de F1 Commission werd dit verzoek echter afgewezen, een meerderheid van de teams wilde het niet."



Horner vindt dat meer waarde gehecht moet worden aan hoe een Formule 1-auto oogt. "Deze auto's zien er geweldig uit, maar door een gaatje in de reglementen is die haaienvin erdoorheen geglipt. De vin is een gevolg van de nieuwe regels, maar het is verkeerd om voorbij te gaan aan het uiterlijk van de auto. Gelukkig is het iets dat snel aangepakt kan worden, wellicht voor 2018", aldus de teambaas van Red Bull Racing.