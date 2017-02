Russische Grand Prix tot en met 2025 op F1-kalender

9:56 – De Grand Prix van Rusland, die sinds 2014 op de kalender staat, zal sowieso twaalf edities kennen. Het Sochi Autodrom, dat sinds de entree van het land in de Formule 1 gastheer is van de Grand Prix, heeft een contract getekend tot en met 2025. Dit maakte waarnemend minister-president Dmitry Kozak bekend.



"Na het houden van onderhandelingen is duidelijk geworden dat het contract van de Russische GP is verlengd tot en met 2025", sprak de beleidsbepaler tegen TASS. De oude verbintenis liep nog tot en met 2020, deze was in een eerder stadium getekend door Vladimir Poetin en Bernie Ecclestone.



Lewis Hamilton is met twee overwinningen de meest succesvolle rijder tot dusver in Sotsji: regerend wereldkampioen Nico Rosberg, die na het behalen van zijn titel zijn afscheid uit de sport aankondigde, won eenmaal. De Duitser deed dit in 2016.