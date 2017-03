Derde testdag in Barcelona: wie komen er in actie?

7:00 – Nadat Max Verstappen op de dinsdag in Barcelona voor de eerste keer aan het stuur van de nieuwe Red Bull RB13 mocht draaien, zal Daniel Ricciardo vandaag (woensdag) het zitje weer innemen. De Australiër ziet een hoop van zijn collega's met wie hij maandag op de baan verscheen, terug. Stoffel Vandoorne staat vandaag langs de kant: Fernando Alonso zal weer in de McLaren rijden.



Mercedes houdt vast aan haar systeem om met beide coureurs op één dag te rijden: ditmaal is het Valtteri Bottas die het spits afbijt. De Fin zal 's middags worden afgelost door collega Lewis Hamilton. Nieuw op de baan is Romain Grosjean: de Fransman van Haas moest de afgelopen twee dagen toezien hoe Kevin Magnussen met de VF-17 mocht stoeien. Sauber, Renault en Toro Rosso wisselen, naar het voorbeeld van Mercedes, eveneens af en laten beide coureurs opdraven. Force India kiest voor reserverijder Alfonso Celis. Bij Williams stond eerst Felipe Massa ingepland, maar het team heeft besloten om Lance Stroll in te zetten. De Canadees krijgt zodoende de kans om zijn verloren uren van dinsdag goed te maken.



De testdag begint om 9.00 uur en duurt tot 18.00 uur, de hele dag is te volgen in ons liveblog.



Een overzicht van de rijders die vandaag op het asfalt verschijnen:

Mercedes: Valtteri Bottas (ochtend), Lewis Hamilton (middag)

Red Bull: Daniel Ricciardo

Ferrari: Sebastian Vettel

Force India: Alfonso Celis

Williams: Lance Stroll

McLaren: Fernando Alonso

Toro Rosso: Daniil Kvyat (ochtend), Carlos Sainz (middag)

Haas: Romain Grosjean

Renault: Jolyon Palmer (ochtend), Nico Hülkenberg (middag)

Sauber: Marcus Ericsson (ochtend), Antonio Giovinazzi (middag)