Ontwerper Newey ziet 'simpele' RB13 als startpunt

12:50 – Wat opvalt aan de nieuwe auto van Red Bull Racing is de simpliciteit; de RB13 bevat weinig toeters en bellen. De neus is innovatief, met name het gat aan de voorkant, maar verder zijn er minder vleugels of andere aerodynamische foefjes te ontdekken dan bij andere teams. Hoofdontwerper Adrian Newey erkent dat en houdt de technische oplossingen van de concurrentie scherp in de gaten.



"Ik heb nog niet alle auto's goed kunnen bekijken, alleen wat eerste foto's", zegt Newey op de vraag van GPUpdate.net wat hem tot dusver vooral opgevallen is aan de auto's van andere teams. "Diverse teams hebben de reglementen op een andere manier geïnterpreteerd, iets dat een logisch gevolg van ingrijpende reglementswijzigingen is. Met name de Mercedes oogt nogal gecompliceerd, met veel vleugels om de luchtstromen te optimaliseren. Verder springen de sidepods van Ferrari in het oog en hebben Mercedes en Toro Rosso gekozen voor vergelijkbare oplossingen met betrekking tot de voorwielophanging."



Newey kan nog niet zeggen welk team de concurrentie mogelijk te slim af geweest is of wie zijn huiswerk het beste gedaan heeft. "Als er nieuwe regels komen vinden engineers hun eigen oplossingen. En wat op de ene auto werkt hoeft niet perse op jouw auto te werken." Hij neemt de voorwielophanging van Mercedes en Toro Rosso als voorbeeld. "Het is nu onmogelijk om te zeggen of dat een voordeel oplevert en iets is dat de andere teams gaan kopiëren. Op dit moment kunnen we niet inschatten of zo'n constructie op onze auto zou werken."



"Maar uiteraard gaan we de andere auto's de komende weken goed bekijken", vervolgt de inmiddels 58-jarige Newey, de grote man achter successen in het verleden van onder meer Williams, McLaren en Red Bull Racing. Voor al deze teams bouwde de geniale ontwerper kampioenschapswinnende auto's, in totaal waren dat er maar liefst tien. "Daarbij gaan we nauwkeurig beoordelen welke oplossingen de moeite waard zijn om zelf te onderzoeken. We kunnen niet alles testen, maar zullen zeker het één en ander onder de loep nemen."



Dat Red Bull de wintertests begint met een vrij simpel ogende auto, zonder te veel fratsen, is volgens hem een bewuste keuze. "Door simpel te beginnen kan je goed in kaart brengen wat je hebt. Het geldt als startpunt, vervolgens kan je dingen toevoegen. Als je heel ingewikkeld begint, raak je eerder de weg kwijt."