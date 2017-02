Giovinazzi komt valse start te boven: "Speciale dag"

20:31 – Door een probleem met de power unit beleefde Antonio Giovinazzi aanvankelijk weinig plezier aan zijn invalbeurt bij Sauber: de vervanger van de niet-fitte Pascal Wehrlein legde in de ochtend slechts twee rondjes af. Na de lunch maakte hij de verloren uren goed: in de middag kwam hij 65 keer over start/finish.



Met 67 rondjes achter zijn naam, en een snelste tijd van 1.24.617, kan de vicekampioen van de GP2 Series tevreden zijn over zijn eerste optreden tijdens een officiële Formule 1-sessie. "Ondanks de problemen in de ochtend was dit een heel positieve dag voor me. In de middag kwam de snelheid erin en konden we veel kilometers maken. Ik wil iedereen bij Sauber enorm bedanken voor deze kans, dit was een heel speciale dag voor mij en een grote mijlpaal in mijn carrière. Ik kijk nu al uit naar woensdag", aldus de Italiaan.



Woensdag rijdt Giovinazzi een halve dag, hij neemt het stuur na de lunch over van Marcus Ericsson.