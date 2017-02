Williams gooit programma om; nieuwe kans voor Stroll

20:41 – Na zijn verloren dag vandaag (dinsdag), krijgt Lance Stroll woensdag een nieuwe kans bij Williams. Het Britse team heeft besloten om zijn line-up te wijzigen; Stroll vervangt teamgenoot Felipe Massa.



Massa stond aanvankelijk ingepland voor woensdag 1 maart, een dag later zou Stroll weer in de auto mogen kruipen. Op donderdag wordt het circuit echter onder water gezet en dat zou betekenen dat Stroll deze hele eerste testweek slechts twaalf rondjes op een droge baan zou rijden; een spin vroeg op de ochtend maakte dinsdag namelijk al een eind aan zijn dag. Williams heeft om die reden besloten om zijn eigen programma om te gooien: Stroll rijdt op dag drie, een dag later wisselen hij en Massa elkaar halverwege de dag af.



Stroll spinde dinsdag door een eigen fout: hij verloor bij het uitkomen van bocht negen de controle over zijn Williams. Hij beschadigde de voorvleugel en het team had onvoldoende reserveonderdelen paraat.