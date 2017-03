Wereldkampioen Rosberg brengt bezoekje aan Barcelona

11:39 – Hooggeëerd bezoek vandaag (woensdag) op het Circuit de Catalunya: regerend wereldkampioen Nico Rosberg kwam op de koffie bij zijn oud-collega's. De 31-jarige Duitser, die vijf dagen na het veroveren van de wereldtitel van 2016 onverwachts een eind maakte aan zijn Formule 1-carrière, genoot met name van de nieuwe wagens: "Wat een beesten!"



"Je moet mij zien als een fan die komt kijken", lacht Rosberg, als de media zich en masse om hem heen verzamelt. "Het is goed om even terug te zijn, om mijn racefamilie te groeten. Er was zoveel om de nieuwe wagens te doen dat ik ze wel even met eigen ogen wilde komen bekijken", lacht de man die 23 Grands Prix op zijn naam schreef. "Iedereen is opgewonden, de rijders lijken helemaal in hun nopjes te zijn."



In de zomer van 2016 ondertekende Rosberg nog een tweejarig contract, om deze kort na het veroveren van zijn wereldtitel te laten verscheuren. Dit zette werkgever Mercedes voor een lastige opgave: terwijl alle topcoureurs al voorzien waren van een contract voor dit jaar, moest de Duitse regerend drievoudig wereldkampioen haar tweede zitje invulling geven. Rosbergs opvolger werd uiteindelijk gevonden in de persoon van Valtteri Bottas.



Na de vele incidenten tussen Rosberg en voormalig teammaat Lewis Hamilton vraagt menigeen zich het af: gaat Rosberg Bottas dit jaar een helpende hand bieden? "Valtteri heeft geen adviezen nodig", was de korte respons van de wereldkampioen. "Natuurlijk zal hij het zwaar hebben, als hij Lewis uit wil dagen. Lewis is een waanzinnig referentiepunt, het zal niet makkelijk worden." Aangezien Bottas zich klaarmaakte voor de ochtendsessie, trof Rosberg de Fin in de pitbox van Mercedes. "Het gevoel in de wagen is volgens hem geweldig."



Wat Rosbergs rol in het team van Mercedes precies inhoudt, weet de Duitser eigenlijk zelf ook niet. "Noem mij maar een ambassadeur", lacht hij. "Nee, ik snap dat mensen er naar vragen, maar ik probeer een richting aan mijn leven te geven en ik weet zelf ook nog niet welke kant ik precies uitga. Ik geniet van het moment en zie vanzelf waar het mij brengt."