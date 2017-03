Ochtend in Barcelona: Bottas vlamt op ultrasofts

13:04 – Op de laatste droge testdag van week één, op donderdag wordt het Circuit de Catalunya onder water gezet om de nieuwe regenbanden en intermediates van Pirelli te kunnen testen, laat Mercedes zijn spierballen zien. Valtteri Bottas kreeg in de ochtend ultrasofts onder zijn W08 en wist daar wel raad mee.



Bottas klokte op de paarse, ultrazachte band 1.19.705 als snelste tijd. Dit was niet alleen met afstand de beste ronde van deze week tot dusver, tot vandaag was dat de 1.20.960 die Kimi Räikkönen dinsdag neerzette, maar bovendien was de Fin sneller dan het kwalificatierecord op deze versie van het circuit bij Barcelona. Nooit eerder ging iemand in een officiële sessie op het Circuit de Catalunya sneller rond dan Bottas.



Toch hoeft de concurrentie nog niet te wanhopen: Bottas was met afstand de snelste, maar Daniel Ricciardo bleef gezien zijn bandencompound relatief gezien redelijk in de buurt. Een gat van anderhalve seconde is te overzien, aangezien de Australiër softs onder zijn RB13 had. Hetzelfde gold voor Jolyon Palmer in de Renault, hij klokte de derde tijd. Sebastian Vettel, die op P4 twee tellen toegaf op Bottas, reed zelfs op mediums.



Het meest productief waren, niet voor het eerst, Mercedes en Ferrari: Bottas en Vettel reden in de eerste uur vier respectievelijk 75 en 69 rondjes. Ricciardo kwam in de RB13 tot 48, terwijl Fernando Alonso en McLaren eindelijk een ogenschijnlijk probleemloze sessie beleefden. De Spanjaard ging in de ochtend 28 keer rond.



De sessie werd één keer onderbroken, na een spin van Jolyon Palmer. De Renault strandde in de grindbak, maar schade aan de auto leverde dit niet op. Ook Lance Stroll ging opnieuw in de fout, na zijn misser op dinsdagochtend: hij schoot in de laatste seconden van de sessie van de baan en kon zijn weg niet vervolgen.



Tijden van de ochtend in Barcelona

1. Valtteri Bottas (1.19.705)- ultrasoft- 75 rondjes2. Daniel Ricciardo (1.21.153)- soft- 48 rondjes3. Jolyon Palmer (1.21.396)- soft- 51 rondjes4. Sebastian Vettel (1.21.609)- medium- 69 rondjes5. Marcus Ericsson (1.21.824)- supersoft- 54 rondjes6. Lance Stroll (1.22.351)- soft- 55 rondjes7. Alfonso Celis (1.23.761)- soft- 39 rondjes8. Fernando Alonso (1.23.832)- soft- 28 rondjes9. Daniil Kvyat (1.23.952)- medium- 31 rondjes10. Romain Grosjean (1.25.133)- soft- 27 rondjes