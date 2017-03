'Naam' Verstappen officieel gewijzigd: van VES naar VER

14:38 – Nieuw seizoen, nieuwe naam: Max Verstappen wordt vanaf 2017 op een andere manier weergeven op de tijdenlijsten. Na de eerste jaren van zijn Formule 1-carrière 'VES' te zijn geweest, wordt de Red Bull-coureur vanaf komend seizoen als 'VER' aangeduid door de internationale autosportfederatie FIA.



De 'naamswijziging' van Verstappen is een direct gevolg van het vertrek van Jean-Eric Vergne bij Ferrari. De Fransman werd gedurende zijn carrière aangeduid met de letters VER en omdat hij vervolgens als testcoureur verbonden bleef aan Ferrari, wilde de FIA deze afkorting niet vrijgeven. "Toen bekend werd dat Vergne niet langer bij Ferrari zat, heb ik meteen gezegd dat ik 'VER' wilde worden. Gewoon de eerste letters van mijn achternaam, zoals mijn vader vroeger ook had. Het team heeft het aangevraagd en het is goedgekeurd. Bij ons op de schermen sta ik nu al als 'VER'", aldus Verstappen in een interview met GPUpdate.net.



Een groot interview met Verstappen is in de loop van deze week te lezen op GPUpdate.net.