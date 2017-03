Problemen met aandrijflijn hinderen Kvyat én Sainz

19:11 – Voor Scuderia Toro Rosso bracht dag drie van de wintertests weinig goeds. Het team verdeelde de dag over beide coureurs, maar zowel Daniil Kvyat als Carlos Sainz kreeg te maken met een defecte aandrijflijn. De Rus kwam niet verder dan 31 rondjes, Sainz moest na 32 rondjes zijn dag beëindigen.



"Een frustrerende ochtend", zegt Kvyat, die het eerste deel van de testdag voor zijn rekening mocht nemen. "Door een probleem met de aandrijflijn hebben we kostbare uren verloren. Jammer voor mezelf en voor het team, want we konden deze tijd goed gebruiken om veel kilometers te maken. Maar, om positief af te sluiten, de auto voelt goed. Het gevoel werd per rondje beter en we blijven met het hele team keihard werken."



De teksten van Sainz waren niet veel anders. "Wat vervelend om de sessie zo vroeg te moeten beëindigen! Als je maar een half dagje mag rijden wil je het maximale uit deze uurtjes halen. Helaas deed zich halverwege de middag een probleem met de aandrijflijn voor en konden we daarna niet meer rijden. Frustrerend, maar zulke dingen kunnen gebeuren tijdens een testdag. We moeten positief blijven en flink pushen."