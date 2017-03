Een nat Barcelona: hoe werkt het en wie rijden er?

2 maart 2017 – Een uurtje nadat de Formule 1-auto's het Circuit de Catalunya woensdag verlieten, meldden zich heel andere voertuigen op de baan. Om de nieuwe regenbanden en intermediates van Pirelli uit te proberen moet het circuit onder water worden gezet. Testdag vier van deze week, donderdag, is nat.



Alle banden zijn nieuw in 2017, dus ook de regenbanden en intermediates. En om te voorkomen dat de teams tijdens een nat Formule 1-weekend de baan op moeten met banden waarmee ze nooit gereden hebben, werd besloten om één natte testdag te organiseren op het Circuit de Catalunya. Dat kon op twee manieren: natuurlijk of kunstmatig. Een regenbui had volstaan, maar het blijft voorlopig droog in Barcelona. Dus moest plan B in werking worden gezet: gigantische tankwagens gooien water over het asfalt. Dat begon woensdagavond al en gaat donderdagochtend door, waarna het ritueel in de middagpauze herhaald wordt.



Het doel is helder: teams moeten zowel de 'full wets' als de intermediates van Pirelli testen. Door auto's op de baan los te laten wordt het circuit vanzelf droger en dus is de overgang van regenbanden naar intermediates een natuurlijk proces. De grote vraag is alleen hoe lang het water precies op de baan blijft staan.



De testdag zit hetzelfde in elkaar als de afgelopen dagen: er wordt gereden van 9.00 tot 18.00 uur, met een middagpauze van 13.00 tot 14.00 uur. Max Verstappen komt in actie voor Red Bull Racing.



Line-up voor natte testdag op Circuit de Catalunya

Mercedes: Lewis Hamilton (ochtend) en Valtteri Bottas (middag)Ferrari: Kimi RäikkönenRed Bull Racing: Max VerstappenForce India: Sergio Pérez (ochtend), Esteban Ocon (middag)Williams: Felipe Massa (ochtend), Lance Stroll (ochtend)McLaren: Stoffel VandoorneToro Rosso: Daniil Kvyat (ochtend), Carlos Sainz (middag)Haas: Romain GrosjeanRenault: Nico Hülkenberg (ochtend), Jolyon Palmer (middag)Sauber: Antonio Giovinazzi