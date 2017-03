Williams neemt worstelende Stroll in bescherming

20:29 – Met drie fouten in twee dagen verlopen de eerste officiële Formule 1-tests van Lance Stroll moeizaam. Nadat hij dinsdag na twaalf rondjes van de baan schoot en de voorvleugel beschadigde, met als gevolg dat hij de rest van de dag moest missen, parkeerde hij zijn Williams woensdag twee keer in het grind.



Stroll ging in de laatste minuut van de ochtend en vervolgens nog een keer halverwege de middag in de fout. Beide keren moest hij de auto achterlaten, bij zijn tweede glijpartij tikte hij de muur aan. Omdat er schade aan de linkerkant van de auto was kon hij vervolgens niet meer rijden. Hoe groot die schade is kon Rob Smedley, de Head of Vehicle Performance van Williams, na de sessie nog niet zeggen. Hij sprak in ieder geval de hoop uit dat Williams donderdag, op de laatste testdag van deze eerste week, weer volop kan rijden.



Smedley neemt Stroll in bescherming. "Van beide coureurs, ook van Felipe, heb ik begrepen dat de banden op een bepaald moment heel verraderlijk worden. Ineens verliezen ze hun grip. Felipe, met vijftien jaar ervaring in de Formule 1, verloor maandag ook even de controle. Ik hoor vanuit andere teams dezelfde geluiden."



Hij noemt Stroll 'een onschuldig slachtoffer van de situatie'. "Hij raakte de muur, dat kan gebeuren. Niemand neemt hem iets kwalijk. Zo'n cultuur hebben we niet en willen we ook niet hebben. Dit soort dingen horen erbij. Zoals gezegd, Felipe had het ook lastig. Ik zou dit niet eens een fout van Lance willen noemen."



In totaal reed Stroll, ondanks zijn foutjes, woensdag nog 98 rondjes over het Circuit de Catalunya.