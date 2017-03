10:28 – Testdag vier van deze winter is een bijzondere: om de regenbanden en intermediates te testen is het Circuit de Catalunya met behulp van tankwagens onder water gezet. Maar liefst 250.000 liter water is over het asfalt gegooid en de actie op de baan levert fraaie plaatjes op. We zetten er een aantal onder elkaar.

























































































































Voor alle foto's: check onze galerij. De testdag zelf is uiteraard te volgen via ons liveblog.