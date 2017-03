Ochtend in Barcelona: regendans zonder Mercedes

13:02 – Het was droog en zonnig, maar toch stond water centraal tijdens de ochtend van testdag vier in Barcelona. Gedurende de nacht en ochtend was het Circuit de Catalunya onder water gezet en dus kon getest worden met de nieuwe regenbanden en intermediates van Pirelli. In het laatste uurtje voor de lunch was het asfalt weer droog, tijdens de middagpauze wordt een nieuwe lading water over de baan gegooid.



Maar liefst 250.000 liter water verspreidde het Circuit de Catalunya in aanloop naar testdag vier over het circuit. De hoeveelheid bleek voldoende om zo'n anderhalf uur met de 'full wets', de regenbanden, te kunnen rijden. Daarna was het tijd voor intermediates en het logische gevolg was dat er aan het eind van de sessie een volledig droge lijn was. Naarmate de ochtend vorderde schoten de tijden omlaag, met een 1.22.305 van Kimi Räikkönen als eindpunt. De Fin zette deze tijd in het laatste deel van de sessie neer op de zachte band.



Achter Räikkönen maakten Romain Grosjean (op supersofts), Stoffel Vandoorne (supersoft), Max Verstappen (medium) en Sergio Pérez (soft) de top vijf vol. Verstappen was met zijn 1.23.920 ruim anderhalve seconde langzamer dan de Ferrari op softs en slechts een fractie langzamer dan Vandoorne op supersofts.



Op de full wets en intermediates liet Verstappen zich goed zien in zijn RB13. Hij stond lange tijd bovenaan en was op intermediates de eerste die onder de 1.30 dook. Deze tijd werd pas verbeterd toen Räikkönen in zijn Ferrari overstapte op droogweerbanden. Verstappen reed 43 rondjes en behoorde daarmee tot de meest productieve coureurs van de ochtend; alleen Räikkönen (45), Grosjean (49) en Hülkenberg (51) reden meer.



De grote afwezige op de natte baan was Mercedes. Het team constateerde een elektrisch probleem bij de W08, een auto die de afgelopen dagen niet kapot te krijgen leek, en dus bleef de garagedeur dicht. Pas met nog een kwartiertje te gaan kon Mercedes de baan, op dat moment al lang weer droog, op. Achter het stuur zat niet Lewis Hamilton, die ingepland stond voor de ochtend, maar Valtteri Bottas. Hij legde nog even snel wat rondjes af op de droge baan en zal in de middag de testwerkzaamheden van het team voortzetten.



Williams is er helemaal niet bij donderdag, het team maakte in de ochtend kenbaar niet te kunnen rijden als gevolg van de crash van Lance Stroll woensdagmiddag. De schade kon niet tijdig worden gerepareerd. Problemen waren er ook opnieuw voor Scuderia Toro Rosso: Daniil Kvyat kwam niet verder dan één rondje.



De snelste tijden van de ochtend

1. Kimi Räikkönen- 1.22.305 (soft- 45 rondjes)2. Romain Grosjean- 1.22.739 (supersoft- 49 rondjes)3. Stoffel Vandoorne- 1.23.918 (supersoft- 35 rondjes)4. Max Verstappen- 1.23.920 (medium- 43 rondjes)5. Sergio Pérez- 1.24.893 (soft- 25 rondjes)6. Nico Hülkenberg- 1.24.974 (soft- 51 rondjes)7. Antonio Giovinazzi- 1.25.037 (soft- 37 rondjes)8. Valtteri Bottas- 1.36.612 (soft- 9 rondjes)9. Daniil Kvyat- geen tijd (1 rondje)