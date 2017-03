Räikkönen tevreden: "Tot nu toe gaat het goed"

19:18 – Niet iedereen had het verwacht na het moeizaam verlopen seizoen 2016, en alle interne problemen die het team gedurende het jaar te verwerken kreeg, maar Ferrari lijkt er voorlopig uitstekend bij te zitten. In de eerste week van de wintertests maakt de nieuwe SF70-H een betrouwbare en snelle indruk.



Donderdag was het weer de beurt aan Kimi Räikkönen om plaats te nemen in zijn nieuwe bolide en de Fin deed wat hij twee dagen eerder ook gedaan had: hij klokte de snelste tijd. Met zijn 1.20.872, op softs, was hij een fractie sneller dan dinsdag en aanzienlijk rapper dan de rest van het veld. Euforisch is Räikkönen zeker niet, de oud-wereldkampioen stond de media op dezelfde koele toon te woord als altijd, maar tevreden wel. "Het loopt gesmeerd. Waar we dit seizoen eindigen kan ik nog niet zeggen, maar tot nu toe gaat het goed."



"Alles verloopt prima. En vergeleken met vorig jaar staan we er wat beter voor. Dit is een goede start, maar we hebben nog genoeg werk te doen in de volgende testweek", vervolgt Räikkönen, die weigert in te gaan op de suggestie dat de sfeer binnen het team nu mogelijk een heel stuk beter is dan gedurende het afgelopen jaar. "De sfeer is namelijk altijd positief geweest, we hebben altijd op een goede manier samengewerkt. Jullie als journalisten proberen iets negatiefs te creëren, maar het team en de werkwijze is nooit veranderd."