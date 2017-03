Eerste testweek: de tien teams in één woord (en iets meer)

3 maart 2017 – De winter was lang, maar het Formule 1-jaar is nu echt los. Na 'launch week', waarin vol trots en optimisme de nieuwe auto's gepresenteerd werden, gingen de teams in Barcelona met de billen bloot: op het Circuit de Catalunya moest blijken hoe goed de nieuwe bolide functioneerde. Bij de één ging dat iets beter dan bij de ander. We lopen alle tien de teams na met een kort eerste oordeel.



Mercedes

Aantal gereden rondjes: 558Lewis Hamilton: 234Valtteri Bottas: 324

Red Bull Racing

Al drie jaar staat Mercedes eenzaam aan de top in de Formule 1. Of dat in 2017 ook zo is valt nog niet te zeggen, maar alles wijst erop dat het team zijn zaken weer geweldig voor elkaar heeft. Vanaf het eerst moment liep de W08 als een zonnetje en het aantal afgelegde kilometers is enorm indrukwekkend. Volgende week zal blijken of de W08 ook weer echt de snelste auto is.Aantal gereden rondjes: 294Daniel Ricciardo: 120Max Verstappen: 174

Ferrari

De eerste indruk van Red Bull Racing is vooral zoals de RB13 voorlopig is: zonder franje. De auto oogt een beetje doorsnee en dat kan ook gezegd worden van de prestaties in de eerste testweek: niet heel slecht, niet heel goed. Er waren wat meer technische probleempjes dan bij Mercedes en Ferrari en de auto was wat langzamer dan Mercedes en Ferrari. Het is voorlopig een beetje vlees noch vis.Aantal gereden rondjes: 465Sebastian Vettel: 265Kimi Räikkönen: 200

Force India

We geven het eerlijk toe: na het moeizaam verlopen seizoen 2016, het vertrek van technisch directeur James Allison en de geruchten over interne onrust hadden we er een beetje een hard hoofd in wat Ferrari in 2017 betreft. Maar wat het team deze week liet zien was gewoon heel goed: de nieuwe auto lijkt uitermate betrouwbaar, ziet er stabiel uit in de bochten en is snel, ook in de langere runs.Aantal gereden rondjes: 278Sergio Pérez: 121Esteban Ocon: 86Alfonso Celis: 71

Williams

Qua livery is Force India iets van zijn kleur kwijt en ook op de baan was het team deze week wat kleurloos: het zou heel goed kunnen dat het veel mensen amper opgevallen was dat Force India ook meedeed. Een slecht teken hoeft dat overigens niet te zijn. Van Force India weten we, ook na bestudering van de rondetijden, echt nog te weinig om te kunnen zeggen welke plek in het middenveld ze precies gaan bekleden in 2017.Aantal gereden rondjes: 213Felipe Massa: 103Lance Stroll: 110

McLaren

Voor Williams begon de week uitstekend: op dag één liep de auto als een trein en kachelde Felipe Massa 103 keer over het circuit, een indrukwekkend aantal voor een allereerste testdag met een compleet nieuwe auto. Beginnersfouten van Lance Stroll, hij ging drie keer in de fout in twee dagen, zorgden er vervolgens voor dat de renstal bijna twee complete testdagen miste. Zonde voor Williams, vervelend voor de reputatie van de pas 18-jarige Stroll. Maar: de auto lijkt allesbehalve slecht.Aantal gereden rondjes: 207Fernando Alonso: 101Stoffel Vandoorne: 106

Scuderia Toro Rosso

Engelengeduld moet McLaren hebben. De keuze voor Honda-motoren was een keuze voor exclusiviteit, een onderscheidende factor ten opzichte van de concurrentie. Voor het derde jaar op rij had Honda zijn zaken echter niet op orde in de eerste week van de wintertests. De eerste twee dagen verliepen slecht en daarna kon er wel gereden worden, maar was de topsnelheid niet best. Het is voor McLaren te hopen dat Honda nog iets in petto heeft voor week twee, want voorlopig ziet het er niet goed uit.Aantal gereden rondjes: 183Carlos Sainz: 83Daniil Kvyat: 100

Haas

Op zondag was er louter lof voor Toro Rosso: de STR12 werd, bij zijn presentatie in Barcelona, door velen de mooiste auto van het veld gevonden. Er was lof over de livery, maar ook over de techniek: met name de voorwielophanging van de door James Key ontworpen bolide oogstte applaus. Het botert voorlopig echter niet tussen de STR12 en Renault: motorgerelateerde problemen waren de rode draad door de week. Donderdag was het dieptepunt, met slechts één afgelegd rondje.Aantal gereden rondjes: 340Romain Grosjean: 171Kevin Magnussen: 169

Renault

Haas behoort tot de kleinere teams in de Formule 1 en dus werd alom verwacht dat het team het moeilijk zou krijgen; op 2016 kon het zich als debutant in alle rust voorbereiden, nu moest het voor het eerst meedraaien in de molen. Dat maakt het knap dat de auto meteen veel kilometers kon maken. De Haas VF-17 heeft veel weg van de nieuwe Ferrari en het team zal ongetwijfeld wat hulp van de vrienden uit Maranello gekregen hebben, en een plek in het middenveld zou al een hele prestatie zijn, maar een modderfiguur lijkt Haas sowieso niet te gaan slaan in 2017.Aantal gereden rondjes: 293Nico Hülkenberg: 150Jolyon Palmer: 143

Sauber

Na een jaar opgezadeld te zijn met een soort opgekalefaterde Lotus rijdt Renault dit jaar voor het eerst met een volledig eigen auto. Het wil in de top vijf eindigden bij de constructeurs en dat is een mooi doel: ambitieus, maar toch ook niet onrealistisch. De week begon moeizaam, maar op dag drie en vier viel op hoe makkelijk Hülkenberg en Palmer rappe tijden klokten. Volgende week moet de bevestiging volgen, maar Renault lijkt een mooie stap in zijn ontwikkeling te hebben gezet.Aantal gereden rondjes: 346Marcus Ericsson: 195Antonio Giovinazzi: 151

Door: Roland Mather







Wat mag er verwacht worden in 2017 van Sauber? Vorig jaar hobbelde het achteraan mee en komend seizoen rijdt het met motoren uit 2016. Het zou een prestatie van formaat zijn als Sauber met zijn beperkte middelen in 2017 een team weet te verslaan, maar in Barcelona maakte het helemaal geen verkeerde indruk: alleen Mercedes en Ferrari maakten meer kilometers. Snelle rondjes reed het vooral op hele zachte banden en in korte runs, maar toch: Sauber lijkt enigszins mee te doen.