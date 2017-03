Interview Max Verstappen: "Die kick, die voel ik nog steeds"

16:30 – Twee jaar geleden werd hij als broekie met scepsis bekeken, een jaar geleden was de vraag of hij de opspelende hype rond zijn persoon een vervolg kon geven door ook in zijn tweede seizoen goed te presteren bij Scuderia Toro Rosso. Nu, in de winter van 2017, is Max Verstappen één van de grote meneren in de Formule 1 én titelkandidaat, al zal je hem over dat laatste zelf niet horen reppen. Zijn status is compleet veranderd sinds 2015, maar één ding is hetzelfde gebleven: zijn passie voor racen. Die is onveranderd sinds hij in een kart stapte. Hij praat erover in een exclusief interview met GPUpdate.net.



De status van Max Verstappen in de Formule 1 anno 2017 is niet te missen. Na iedere testdag zijn de coureurs even beschikbaar voor een korte quote en dinsdag, na de enige testdag van Verstappen deze week op een droog Circuit de Catalunya, stortte vrijwel de gehele wereldpers zich massaal op de nog altijd pas 19-jarige Nederlander. Rijen dik stond het, vol met journalisten die allemaal iets wilden weten, of in ieder geval iets wilden horen, van de nieuwe ster van de sport. Want een ster dat is hij: weinig coureurs hebben de afgelopen jaren zoveel losgemaakt als Verstappen. Hij gaf de sport de afgelopen twee jaar, meer dan wie dan ook, kleur.



Afkicken

Na een winter waarin hij even gas terug nam is Verstappen klaar voor de uitdagingen die hem in 2017 te wachten staan. Na de Grand Prix van Abu Dhabi, eind november, verruilde hij de hectiek van de Formule 1-wereld even voor de rust en gezelligheid van vrienden en familie. Maar: na een paar weken vakantie begon het in december alweer te kriebelen bij de Limburger. In de hospitality-unit van Red Bull in Barcelona, waar hij aanschoof voor een interview met GPUpdate.net, vertelt Verstappen erover: "Het was eerst wel even lekker om niets te doen en te genieten van een vakantie. Maar na een tijdje begin je je toch lamlendig te voelen. Het is een soort rare vorm van afkicken die niet fijn voelt, het is alsof er iets niet klopt. Het is dan heerlijk om weer te gaan trainen en toe te werken naar het seizoen."Dat kon weer vanaf januari: "Vanaf dat moment was ik heel druk met trainen en tussendoor kreeg ik soms wat beelden van de nieuwe auto te zien. Dan krijg je echt weer zin om aan de slag te gaan."

"Ik wil altijd mezelf blijven"

In Barcelona begon het de afgelopen week écht, voor het eerst mocht hij de RB13 op het circuit de sporen geven, al worden de knikkers pas verdeeld als op 26 maart de Grand Prix van Australië van start gaat. Dan mag Verstappen eindelijk weer doen waar hij zo goed in is, maar vooral wat hij zo ontzettend leuk vindt: racen. Want hoewel hij nu in het middelpunt van de belangstelling staat, als nieuwe 'bad boy' van de grootste en meest prestigieuze vorm van autosport, is de basis voor de Nederlander nog hetzelfde als toen hij als jong jochie begon te karten: hij wil gewoon lekker racen.Zijn ogen sprankelen als hij praat over de magie van zijn vak. "De startlichten zien, daar staan op de grid. Racen, tegen anderen. Op de baan nadenken wat je kan doen, de pitstops. Jezelf positioneren, de limiet opzoeken. Er alles aan doen om die race te winnen." Als de rode lichten doven is het gevoel voor Verstappen hetzelfde als toen hij kartte. Alles om hem heen is anders, de wereld waarin hij verkeert niet. "De kick die ik voelde toen ik begon met karten, diezelfde kick voel ik nog steeds. Dat is niet anders nu ik in een race-auto zit."

De juiste auto

Op de baan is Verstappen in zijn element, hij racet zoals hij is: onbevangen en zelfverzekerd. Die eigenschappen hebben hem gemaakt tot één van de meest populaire en meest besproken coureurs in de Formule 1 van de laatste decennia. Verstappen durft en doet en koppelt bravoure aan prestaties. Dat deed hij toen hij als 17-jarige debuteerde in de Formule 1 en dat blijft hij doen, ook nu hij wat jaartjes ouder is en tot de gevestigde namen in de sport behoort. "In 2017 mogen jullie van mij hetzelfde verwachten als de afgelopen jaren. Ik wil mezelf blijven, altijd. Al ligt het natuurlijk ook een beetje aan de situatie: in een goede auto hoef je minder risico te nemen dan in een minder goede." Want hoewel inhalen in zijn DNA zit, doet Verstappen dat het liefst zo min mogelijk: "Het liefst rijd ik de hele race vooraan en haal ik niemand in. Dat is misschien saai, maar het gaat om resultaat. Om winnen."Voor een echte racer als Verstappen is het even wennen dat in de Formule 1 andere wetten gelden dan in opstapklassen: op weg naar de F1 worden de beste prestaties over het algemeen geboekt door de beste coureurs. In de Formule 1 is dat anders: hoe goed je ook bent, zonder goede auto ben je nergens. "Dat hoort erbij. Je moet geluk hebben dat je op het juiste moment op de juiste plek bent. Dat geluk kan je een beetje afdwingen, maar niet helemaal. Dat zie je bijvoorbeeld bij iemand als Alonso. Anderen, die misschien net wat minder getalenteerd zijn, hadden dat geluk wel en zijn met een heel goede auto kampioen geworden."De organisatie van de F1 doet er alles aan om de rol van coureurs groter te maken, maar Verstappen kent de grenzen. "Door de nieuwe auto's in 2017 wordt de Formule 1 zwaarder en dus gaat het menselijke aspect een grotere rol spelen, maar als je niet in de beste auto zit ga je nog steeds niet winnen. En als de auto's minder belangrijk worden, haken fabrikanten af. Dan is het voor hen niet meer interessant. Zo zit de sport in elkaar."Of hij komend seizoen een auto heeft waarmee hij kan winnen moet nog blijken. Mogelijk brengt de tweede collectieve testweek op het Circuit de Catalunya, vanaf dinsdag 7 maart, aan het licht waar de RB13 van Red Bull Racing staat ten opzichte van de concurrentie, maar volgens Verstappen is het ook dan nog te vroeg om echte conclusies te trekken. "Zelf bepaal ik mijn doel voor 2017 pas na de eerste vier races. Dan hebben we op verschillende circuits gereden, onder andere omstandigheden. Pas dan hebben we een duidelijk beeld."Door: Roland Mather