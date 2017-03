Verstappen: "Ik vind die haaienvin wel wat hebben"

15:00 – De nieuwe 'look' van de Formule 1 valt in de smaak bij Max Verstappen. De Nederlander vindt dat het uiterlijk van de bolides er een heel stuk beter op geworden is. Ook de veelbesproken haaienvin, het onderdeel tussen het bodywork en de achtervleugel, kan op de goedkeuring van Verstappen rekenen.



'Voor het seizoen 2017 zijn nieuwe technische reglementen van kracht gegaan, die onder meer tot gevolg hebben dat de auto's veel lager en breder zijn. Verstappen is enthousiast: "Die lage achtervleugel is mooi en ik vind die haaienvin ook wel wat hebben, eigenlijk. Iedereen vindt het lelijk, ik vind het wel mooi. Maar ook de voorvleugel, in die hoekige vorm, en de barge boards zien er allemaal goed uit." Het verschil met de auto's van vorig jaar is enorm. "Die zien er nu ineens heel saai uit hè", lacht de Red Bull-coureur in gesprek met GPUpdate.net. "Zoals ze nu zijn, dat is meer zoals een raceauto zou moeten zijn. Die hele brede banden hadden van mij niet helemaal gehoeven, maar de auto is super. Het rijdt ook fijner: vorig jaar had je weinig tractie en was je veel aan het glijden. Nu kan je de auto, omdat je meer grip hebt, echt de bocht ingooien."



Hoewel hij de bredere banden qua uiterlijk niet alles vindt, is Verstappen wel blij dat het rubber verbeterd is. "De banden zijn nu veel constanter. Vorig jaar kon je één of twee rondjes echt hard gaan, daarna moest je gas terugnemen omdat de banden het niet hielden. Nu kan je de hele tijd kwalificatierondjes van vorig jaar rijden."



Door de hogere bochtensnelheid is de Formule 1 fysiek een stuk zwaarder geworden. Dat voelde Verstappen vorige week in Barcelona al. "Die G-krachten merk je wel. Of ik spierpijn had na mijn eerste testdag? Ach, altijd een beetje. Dat is heel normaal als je drie maanden niet in een Formule 1-auto gereden hebt. Dat voel je altijd even. Maar dat ebt vanzelf weg. Ik heb goed getraind, qua spierkracht en conditie zit het allemaal goed."





