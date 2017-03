In het kort: belangrijkste nieuws van de afgelopen week

4 maart 2017 – Voor iedereen die niet iedere dag in staat is om het autosportnieuws te checken, of gewoon graag op zijn gemakje in het weekend nog eens alles naleest, komt GPUpdate.net ieder weekend met een korte round-up. Wat is er gebeurd in de wereld van de auto- en motorsport en welke artikelen had je deze week niet mogen missen? Een overzicht van het nieuws van 25 februari tot en met 3 maart.



Het belangrijkste nieuws

We zijn weer los! De eerste conclusies konden worden opgemaakt na de eerste testweek in de Formule 1. Mercedes lijkt wederom sterk, al volgt Ferrari op de hielen. Max Verstappen kon in zijn Red Bull keurig de rondjes afwerken, maar teammaat Daniel Ricciardo verloor veel tijd door malheur. Vooralsnog zijn McLaren en Toro Rosso de teams die het meest snakken naar een probleemloze tweede week: de Britse en de Italiaanse stal legden de minste kilometers af. Alle statistieken kan je terugvinden op de site.

Goed, de Formule 1 was de hoofdmoot: alle dagen waren te volgen via ons livereport. Zoals we eerder al zeiden, testresultaten hoeven nog niets te zeggen - maar sommige teams zullen zich na de eerste vier dagen toch even op de borst kloppen, of achter de oren krabben. Veel was er te doen om Lance Stroll, de enige rookie van 2017: de Canadese tiener ging driemaal de baan af en zorgde er eigenhandig voor dat Williams anderhalve testdag moest missen Max Verstappen wist ons te melden dat zijn drieletterige afkorting van 'VES' zal veranderen naar 'VER' , iets wat mogelijk werd doordat Jean-Eric Vergne (die het recht op de tweede afkorting bezat) de banden met Ferrari verbrak en zodoende officieel uit de F1 stapte. Pat Symonds blijft overigens nog even in het wereldje: de 63-jarige engineer legde het werk bij Williams afgelopen winter naast zich neer, maar zal komend seizoen als analist en commentator aan het Britse Sky Sports verbonden zijn.

Achtergronden

Wat gebeurde er buiten het Circuit de Catalunya? Hector Barberá brak zijn sleutelbeen , Nicky Catsburg kan nog een jaar door in het WTCC en verschillende teams in juniorklassen bevestigden één of meerdere rijders. Tevens werd bekend dat de Grands Prix van Rusland en Canada nog jaren op de kalender staan. Tatiana Calderon , een Colombiaanse dame van 23, werd bevestigd als ontwikkelingsrijdster van Sauber en het neefje van Pastor Maldonado klimt op de autosportladder. Wie weet dat zijn familie ooit een tweede Grand Prix-zege kan vieren.Genoeg plaatjes vanuit Barcelona, zodoende maakten we een aantal fotoreportages. De nieuwe wagens werden onder elkaar in beeld gezet, Max Verstappens eerste meters in de fonkelnieuwe RB13 op de voet gevolgd en aan het einde van de week werden de mooiste foto's verzameld.Ross Brawn, de nieuwe sportief verantwoordelijke van de F1, vertelde dat hij graag een experimentele race op de kalender wil en alle geruchten omtrent de wielophanging lieten Red Bull-baas Christian Horner koud. De Brit had graag gezien dat de haaienvinnen, die anno 2017 hun herintrede hebben gedaan, bij voorbaat verboden zouden worden.