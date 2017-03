Magnussen onder de indruk van werkwijze bij Haas

10:06 – Van een fabrieksteam naar een privateer. Het was voor Kevin Magnussen ongetwijfeld even wennen bij Haas, maar na de eerste wintertest zag de Deen dat de Amerikaanse renstal prima uit de voeten kan met het select aantal middelen dat Haas ter beschikking heeft. De voormalig Renault-rijder is onder de indruk van de werkwijze bij het team van Gene Haas en kan naar eigen zeggen al goed overweg met de monteurs.



"Als je ziet hoe klein dit team is en het aantal middelen dat we tot onze beschikking hebben, dan mogen we zeker niet klagen. Ik ben zeer onder de indruk", sprak Magnussen tegen onder andere GPUpdate.net. "Ik pas goed bij de renstal. We kennen elkaar inmiddels goed. Ook voorafgaande aan de test hebben we veel werk kunnen verzetten. Het is allemaal goed georganiseerd. We hebben veel goede engineers en ontwerpers." Het chassis van de nieuwe Formule 1-auto van Haas is ontworpen door Dallara, geen onbekende in de Formule 1. "Ik ben ook zeer onder de indruk van wat zij hebben gebouwd. Ik hoor dat ze echt een stap gemaakt hebben ten opzichte van vorig jaar. Ik zat hier vorig seizoen niet, dus ik kan het verschil niet uitleggen. Maar de kwaliteit van het chassis en de componenten is goed. Het hangt nu af van mijn eigen ervaringen, maar ik ben zeer blij."



De Haas VF-17 wordt aangedreven door een Ferrari-krachtbron, ook dit is een verschil ten opzichte van vorig jaar voor Magnussen. Toen reed de Deen met een doorontwikkelde Lotus E23, die voorzien was van een Renault-motor. "Er zijn een aantal verschillen, zoals bijvoorbeeld het operationele gedeelte. Bijvoorbeeld hoe je de motor in diverse afstellingen zit. Ook bepaalde knoppen hebben andere namen. Het werkt dus iets anders, maar uiteindelijk maakt het weinig verschil en is het wel duidelijk. Het principe is altijd hetzelfde. Het vermogen valt mij overigens niet echt op, maar de rondetijden wel. Dat verschil is er wel. Twintig pk minder op een recht stuk valt niet echt op, krachtig blijft de motor toch wel. Door de nieuwe reglementen kun je wel veel harder door de bochten en dus maak je wel wat goed voor wat betreft rondetijden."



Bekijk hoe Kevin Magnussen het gedaan heeft in de eerste officiële Formule 1-testweek.