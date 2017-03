Wehrlein en Ocon balen van vertrek Manor: "Niet verdiend"

11:40 – Pascal Wehrlein en Esteban Ocon, vorig jaar nog actief bij het team van Manor, vinden het jammer dat de renstal haar hoofd niet boven water heeft weten te houden en daardoor moest ophouden te bestaan. Zeven seizoenen draaide het team mee in de koningsklasse, maar 2016 bleek het laatste seizoen voor de Britse equipe. Financieel kon Manor het niet meer opbrengen en dus werd de stekker uit het team getrokken.



Wehrlein draaide een compleet seizoen als debutant bij Manor en scoorde in Oostenrijk een punt, waardoor het team voor Sauber in de stand bij de constructeurs kwam te staan. Ocon verving Rio Haryanto vanaf de Grand Prix van België. Hij greep bijna een punt in Brazilië. Helaas voor Manor ging Felipe Nasr, toen actief bij Sauber, er met twee stuks vandoor op Interlagos. Daardoor schoof Manor weer buiten de top tien en liep prijzengeld mis.



"Ik heb nog contact met een aantal jongens bij Manor, voornamelijk engineers", aldus Wehrlein tegen GPUpdate.net. "Het is jammer dat zij niet meer in de paddock te vinden zijn. Vorig seizoen hebben we geweldig werk verricht met wat we hadden. Ondanks de beperkte middelen is er toch een punt gepakt. We zaten zeker in een betere positie dan we eigenlijk zouden moeten zitten. Een aantal keer hebben we de auto over haar kunnen getrokken, daarom is het zo jammer dat de jongens dit jaar niet hun potentie kunnen laten zien."



Ook Ocon baalt van het vertrek van Manor. "Het is zeer jammer. Ik wist dat het na Brazilië lastig zou worden", sprak de Fransman exclusief tegen GPUpdate.net. "Ik heb die hele race tweehonderd procent gegeven om Nasr te grazen te nemen, maar dat mislukte. Zo ging het nou eenmaal. Ik baalde enorm toen ik het nieuws hoorde. Het is een team dat het verdient om op de grid te staan. Met het budget dat zij hadden hebben ze goed werk verricht. In de laatste GP in Abu Dhabi zaten we er goed bij en eindigde ik als dertiende. Constant waren er verbeteringen, dus dat maakt het alleen nog maar zuurder. Zij hebben mij een kans gegeven, daar ben ik dankbaar voor."



Ocon komt dit seizoen uit voor het team van Force India, terwijl Wehrlein overgestapt is naar Sauber.