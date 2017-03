Zandvoort laat realiseerbaarheid Grand Prix onderzoeken

9:21 – De laatste keer dat het Formule 1-circus Nederland aandeed voor een Grand Prix was in 1985, maar als het aan de gemeente Zandvoort en het Circuit Park zelf ligt, komt daar in de toekomst verandering in. Het duo heeft een onderzoeksteam de opdracht gegeven om te bekijken of de mogelijkheid bestaat om ooit weer een Grand Prix te organiseren.



Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door bureau Decisio, moet 50.000 euro kosten. De resultaten worden in de zomer verwacht, zo meldt het Haarlems Dagblad. Het circuit in de duinen beschikt al jarenlang over grote race-evenementen als de Masters of Formula 3 en een DTM-wedstrijd, maar pogingen om de Formule 1 terug te halen zijn tot dusver op niets uitgelopen.



Zandvoort was rond de millenniumwisseling dicht bij een deal met Bernie Ecclestone, toenmalig directeur van de FOM. Het circuit had de nodige aanpassingen laten doen aan onder andere het pitcomplex, en de baan was vanaf het Scheivlak compleet verlegd.



De laatste winnaar op het Circuit Park Zandvoort was Niki Lauda: de Oostenrijker, die tegenwoordig één van de beleidsbepalers bij het team van Mercedes is, versloeg destijds McLaren-teamgenoot Alain Prost met slechts twee tiende van een seconde. Ayrton Senna (Lotus) kwam als derde over de meet.