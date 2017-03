Lezers GPUpdate.net verkiezen STR12 tot mooiste auto

13:57 – Nadat alle teampresentaties achter de rug waren, vroegen wij jullie om de mooiste wagen van 2017 te kiezen. Waar er in het verleden nog al eens wat te doen was om de kleurstellingen van de bolides, die door menigeen als saai betiteld werden, kent de klas van dit jaar veel smaken. De grote winnaar van de poll werd Scuderia Toro Rosso, dat precies een week geleden haar fraaie STR12 presenteerde.



Ruim een kwart van de stemmers (27%) verkoos de wagen waarin Daniil Kvyat en Carlos Sainz hun kunsten mogen vertonen, als mooiste van het veld. Een duidelijke tweede plaats was er voor het team van Red Bull Racing, dat evenals 2016 een matblauwe wagen aan de wereld tentoonstelde. De auto waarmee Lewis Hamilton en Valtteri Bottas een gooi naar het vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap van Mercedes hopen te doen, werd nipt derde. De Duitse stal liet met dertien procent van de stemmen Renault (twaalf) en McLaren (elf) achter zich.



De volledige uitslag van de GPUpdate.net lezerspoll:

Welke nieuwe Formule 1-bolide is de mooiste?

1. Scuderia Toro Rosso STR12: 27 procent

2. Red Bull Racing RB13: 18 procent

3. Mercedes W08 EQ Power+: 13 procent

4. Renault R.S. 17: 12 procent

5. McLaren MCL32: 11 procent

6. Ferrari SF70H: 8 procent

7. Sauber C36: 7 procent

8. Haas VF-17: 2 procent

9. Force India VJM10: 1 procent

--. Williams FW40: 1 procent