Sauber bevestigt: Wehrlein terug voor tweede testweek

13:54 – Het lag in de lijn der verwachting, maar het is maandagmiddag eindelijk officieel bevestigd door het team van Sauber: Pascal Wehrlein zal zijn eerste meters in de nieuwe C36 gaan maken in de tweede testweek op het Circuit de Catalunya. De 22-jarige Duitser moest de eerste week missen door een rugblessure, die hij opliep na een crash in de Race of Champions.



De Zwitserse renstal, die afgelopen week Ferrari-reserver Antonio Giovinazzi liet opdraven om haar nieuwe Duitse rijder te vervangen, liet meteen doorschemeren dat Wehrlein de eerste testdag van de tweede week (dinsdag) voor zijn rekening neemt. Giovinazzi, die in zijn rol bij Ferrari sowieso op het circuit aanwezig is, blijft naar verluidt stand-by staan mocht Wehrlein onverhoopt toch afhaken.



Wehrlein komt over van het ter ziele gegane team van Manor, waarvoor hij in de Grand Prix van Oostenrijk van vorig jaar nog wist te stunten met een tiende plaats. Het ene puntje dat de DTM-kampioen van 2015 zodoende scoorde bleek niet voldoende voor het Britse team om de tiende plaats in het kampioenschap te veroveren: Felipe Nasr, die later plaats moest maken voor Wehrlein bij de stal van Sauber, verdrong Manor door negende te worden in Brazilië.