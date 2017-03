McLaren voert druk op Honda 'maximaal' op

18:28 – Na twee slecht verlopen seizoenen hoopte McLaren-Honda in 2017 de aansluiting te vinden met in ieder geval de subtop in de Formule 1-wereld, maar voorlopig zijn de problemen groot. Dinsdag waren er opnieuw problemen met een Honda-motor, waardoor werderom veel baantijd verloren ging.



Het geduld van McLaren begint op te raken, zo liet directeur Eric Boullier in Barcelona weten. "Hoe zeer onze verhouding met Honda onder druk staat? Maximaal. We zitten in de Formule 1 om te presteren."



"De druk is gigantisch", vervolgde de Fransman. "We zetten maximale druk op al onze relaties binnen Honda en hetzelfde gebeurt binnen Honda. We kunnen geen stap meer verkeerd zetten. We moesten ons testprogramma vorige week al flink aanpassen, nu is er weer tijd verloren gegaan. We hebben al bepaalde dingen uit ons programma moeten halen. Al is hetgeen we tot dusver over de auto's geleerd hebben positief."



Stoffel Vandoorne reed dinsdag nog 80 rondjes, zijn snelste rondetijd was een 1.22.537.