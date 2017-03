Ochtend: Vettel geeft stevig Italiaans visitekaartje af

13:03 – Op de voorlaatste dag van de wintertests laat Ferrari zien dat het zijn zaken uitermate goed voor elkaar heeft. Met speels gemak, terwijl hij niet eens voluit ging in de laatste sector, denderde viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel naar de snelste tijd van de winter tot dusver: 1.19.024. Problemen waren er opnieuw bij McLaren: Stoffel Vandoorne moest zijn MCL32 tot tweemaal toe langs de baan zetten.



Indrukwekkend aan de rondjes van Vettel was vooral het gemak waarmee de Duitser ze neerzette. Op softs klokte hij de ene 1.19'er na de andere, met 1.19.314 als snelste tijd. Maar: aan het eind van dit rondje was duidelijk te zien en te merken dat hij van het gas ging. Hij lag op koers voor minimaal een hoge 1.18, misschien wel een lage, maar vond het prima zo. Met deze 1.19.314 zat hij een fractie boven de toptijd die Valtteri Bottas een dag eerder, onder vergelijkbare omstandigheden, op supersofts reed. Met ultrasofts onder de Ferrari ging deze tijd er meteen aan: Vettel klokte, terwijl hij vroeg op het rechte stuk van zijn gas ging, 1.19.164. Even later reed hij nog een tiende sneller, maar wederom ging hij in de laatste honderden meters niet voluit.



Het kan dus nog veel harder, was de duidelijke en imponerende boodschap die Vettel en Ferrari afgaven aan de concurrentie. Die concurrentie volgde donderdagochtend op gepaste afstand, al moet daarbij worden aangetekend dat bijvoorbeeld Mercedes en Red Bull Racing minder met de zogenaamde 'performance runs' bezig waren dan Ferrari. Hamilton klokte aanvankelijk 1.20.626 tijdens een lange run op supersofts en scherpte deze tijd op hetzelfde compound in het laatste deel van de sessie met een halve seconde aan. In een eerste run op ultrasofts kwam de Brit vervolgens tot 1.19.352, maar direct hierna volgde een code rood. Daniel Ricciardo ging op softs rond in 1.20.824. Esteban Ocon eindigde op P3 met zijn 1.20.161 op ultrasofts.



Williams hield zich ditmaal niet bezig met het klokken van rappe rondetijden. Het gaf Lance Stroll opdracht om lange runs af te werken en de 18-jarige Canadees deed dat feilloos: hij ging in de vier uur durende sessie maar liefst 85 keer over het Circuit de Catalunya. Ook Sauber liet Marcus Ericsson kilometers maken, de Zweed en Stroll eindigden om die reden onderaan het lijstje met de snelste rondetijden van de ochtend.



Bij McLaren-Honda verliep ook deze sessie niet zonder problemen: met nog 45 minuten te gaan viel de MCL32 stil bij het uitrijden van de pits. Vlak daarvoor had Vandoorne 1.21.348 als snelste rondetijd laten noteren, op ultrasofts. Daarmee was de Belg dus ruim twee seconden langzamer dan Vettel, op hetzelfde compound. Kort voor de lunch leken de problemen verholpen en ging Vandoorne weer naar buiten, maar ver kwam de voormalig GP2-kampioen niet: in zijn outlap moest hij de bolide wederom langs de baan parkeren.



Tijden van de ochtend

1. Sebastian Vettel- 1.19.024 (ultrasoft, 60 rondjes)2. Lewis Hamilton- 1.19.352 (ultrasoft, 52 rondjes)3. Esteban Ocon- 1.20.161 (ultrasoft, 51 rondjes)4. Daniil Kvyat- 1.20.416 (supersoft, 34 rondjes)5. Daniel Ricciardo- 1.20.824 (soft, 41 rondjes)6. Kevin Magnussen- 1.20.863 (supersoft, 45 rondjes)7. Stoffel Vandoorne- 1.21.348 (ultrasoft, 33 rondjes)8. Jolyon Palmer- 1.22.418 (soft, 31 rondjes)9. Marcus Ericsson- 1.23.330 (soft, 88 rondjes)10. Lance Stroll- 1.24.863 (soft, 85 rondjes)