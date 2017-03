Eerlijke Ricciardo geeft toe: "Ferrari is momenteel sterker"

18:47 – Daniel Riccardo kwam op zijn vierde en laatste wintertestdag van 2017 tot 128 ronden: de Australiër eindigde op een zesde plaats in de tijdenlijst. Waar met name Sebastian Vettel en de Ferrari bijzonder sterk oogden, viel de Red Bull RB13 niet op. Over de longruns moest Ricciardo veel inleveren ten opzichte van zijn rivalen bij zowel Ferrari als Mercedes.



"Pff, ik ben blij dat het erop zit", verklaart Ricciardo na afloop van de testdag. "Ik denk niet dat we vandaag bijzonder snel voor de dag kwamen, maar ik ben in ieder geval blij dat ik fysiek in orde ben." Het aantal rondjes dat de viervoudig GP-winnaar reed staat gelijk aan bijna twee complete raceafstanden. "We hebben geen grote problemen gehad vandaag, en daar ben ik blij mee. Ik heb vertrouwen in de wagen, alhoewel we op donderdag verder van onze concurrenten af zaten dan eerder deze week. Maar goed: het moet in Melbourne gaan gebeuren, en alles kan daar weer anders zijn. Op dit moment is Ferrari sterker, ja."



"We hebben prima stappen gezet", blikt Ricciardo terug op het testwerk, "maar we hebben vandaag een kink in de kabel gekregen. Het ging niet naar behoren wat betreft de set-up en dat zie je terug in de uitslag. Het is een beetje schieten en missen, momenteel. Gelukkig mag Max morgen nog rijden, waardoor we net dat kleine beetje meer over onze wagen te weten kunnen komen. Ik ben eerlijk gezegd ook wel klaar met al dat testen, ik wil racen!"



Over het uiterlijk van de RB13 wist Ricciardo nog het een en ander te melden, zo gaf de Australiër toe dat deze versie niet de versie zal zijn die naar Melbourne gevlogen wordt. "Nee, op het Albert Park zullen we nog wat aerodynamische toevoegingen op de auto zien."