Kvyat heeft 'eindelijk een beetje lol' in nieuwe Toro Rosso

18:56 – Het zat ze niet mee in de afgelopen weken: de nieuwe STR12 van Scuderia Toro Rosso stond meermaals langs de baan geparkeerd, wat rijders Daniil Kvyat en Carlos Sainz de nodige tijd deed kosten. De Rus kon vandaag (donderdag) echter stevig doorrijden: Kvyat kwam tot 94 rondjes, op de supersoft liet hij een vierde tijd noteren. Al met al een bemoedigende dag voor de Italiaanse formatie.



"Ik ben erg blij met hoe deze testdag is verlopen. Het is voor de eerste keer dit jaar dat ik kan zeggen dat ik écht lol heb gehad!", klinkt Kvyat opgewekt. "Het was goed om zoveel rondjes te kunnen doen, zowel ik als de engineers zijn vandaag erg productief geweest. We hebben ons goed kunnen voorbereiden op het aanstaande seizoen, door middel van longruns en racesimulaties. Dit was erg belangrijk, omdat we eerder deze testweken kostbare tijd hebben verloren."



Ondanks dat de 22-jarige gedurende de middagsessie weer even stil kwam te staan, kon hij de nodige kilometers maken. "We hebben ook wat experimentele tests kunnen doen, waardoor we nu over ontzettend veel data beschikken. Ik zeg dat we klaar zijn voor Melbourne, dus kom maar op!"