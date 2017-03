Laatste dag van twee testweken: wie sluiten vandaag af?

7:00 – Reikhalzend keken we allemaal uit naar de eerste testdag, en voor we er erg in hadden zat de tweede week er al (bijna) weer op. Vandaag (vrijdag) komen de rijders voor de laatste keer het Circuit de Catalunya op alvorens de vracht naar Australië wordt gevlogen, waar over precies twee weken tijd de eerste vrije trainingen van het nieuwe seizoen zullen plaatsvinden.



Op deze laatste testdag kunnen we Max Verstappen nog eenmaal zien voordat hij zijn eerste volledige seizoen bij Red Bull, en alweer zijn derde in de Formule 1, begint. De 19-jarige Nederlander heeft het stuurtje overgenomen van teammaat Daniel Ricciardo, die gisteren meldde 'er nu ook wel even klaar mee te zijn', om daar lachend aan toe te voegen: "Ik wil racen!"



Mercedes en Renault verdelen het testwerk over beide rijders, iets wat Mercedes al zeven dagen lang heeft gedaan. Ferrari zet Kimi Räikkönen achter het stuur, Sergio Perez mag de week afsluiten voor Force India.



De complete line-up voor de laatste dag van de wintertests:

Mercedes: Valtteri Bottas (ochtend), Lewis Hamilton (middag)

Red Bull: Max Verstappen

Ferrari: Kimi Räikkönen

Force India: Sergio Pérez

Williams: Lance Stroll

McLaren: Fernando Alonso

Toro Rosso: Carlos Sainz

Haas: Romain Grosjean

Renault: Nico Hülkenberg (ochtend), Jolyon Palmer (middag)

Sauber: Marcus Ericsson (ochtend), Pascal Wehrlein (middag)