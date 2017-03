In het kort: belangrijkste nieuws van de afgelopen week

11 maart 2017 – Voor iedereen die niet iedere dag in staat is om het autosportnieuws te checken, of gewoon graag op zijn gemakje in het weekend nog eens alles naleest, komt GPUpdate.net ieder weekend met een korte round-up. Wat is er gebeurd in de wereld van de auto- en motorsport en welke artikelen had je deze week niet mogen missen? Een overzicht van het nieuws van 4 tot en met 10 maart.

Het belangrijkste nieuws

Na de eerste testweek, waarin met name de kleinere teams vooral bezig waren met het checken van de systemen, kon tijdens week twee eindelijk flink gas worden gegeven. Sebastian Vettel gaf zijn Ferrari SF70H flink de sporen door 324 ronden te rijden, teamgenoot Kimi Räikkönen liet op supersofts de snelste ronde van de week noteren. Met een 1.18.634 dook de Fin onder het richtpunt dat landgenoot Valtteri Bottas in de eerste week had gezet.

Achtergronden

Snelheid was er bij Ferrari en Mercedes, waar Williams en Renault een mooie tijd lieten noteren dankzij Felipe Massa en Nico Hülkenberg. Waar winnaars zijn zijn altijd verliezers en de grootste verliezer op het Circuit de Catalunya was het team van McLaren. Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne kwamen amper aan rijden toe, en als ze dan eindelijk de baan mochten betreden, was dat vrijwel nooit voor een langere tijd. Vandoorne liet na twee moeilijke testdagen al weten ' geen idee te hebben ' waar hij in Melbourne zal staan op de grid.Waar Vettel de kat uit de boom bleef kijken en Lewis Hamilton hem ervan verdacht verstoppertje te spelen , gaf Daniel Ricciardo ruiterlijk toe dat Red Bull de mist in was gegaan met de set-up van de RB13. Max Verstappen had geen probleemloze week: de Nederlander viel op woensdag stil door een probleem met de power unit , ook de vrijdag was geen één-twee-drietje. Verstappen miste een groot deel van de middagsessie doordat de turbo gecheckt moest worden. Alonso was tot slot duidelijk: hij merkte op dat zijn MCL32 elke bocht volgas kon nemen. Dat komt niet door een briljante wegligging of een aerodynamisch hoogstandje, maar puur doordat de Honda-motor naar eigen zeggen ' dertig kilometer per uur terkort komt '.Buiten de Formule 1 was er ook genoeg nieuws: zo zal de GP2 Series per direct door het leven gaan als de Formule 2 , een wens die de Formula One Group al langer had. De ePrix van Brussel in de Formule E zal niet doorgaan, in plaats daarvan mogen de coureurs tweemaal het verlaten vliegveld Tempelhof in Berlijn aandoen. Pierre Gasly en Felix Rosenqvist mochten in het Verre Oosten proeven aan de razendsnelle wagens van de Super Formula en Tom Coronel bevestigde op donderdag er nog een jaartje aan vast te plakken in de WTCC.Op vrijdagmiddag kwam daar het droevige nieuws dat oud-wereldkampioen John Surtees op 83-jarige leeftijd is overleden . De Brit was de eerste, en tot dusver nog altijd enige, coureur die op zowel twee als vier wielen wereldkampioen werd.

Tijdens de eerste testweek in Barcelona spraken wij Max Verstappen over de kick die een raceauto geeft, zijn zelfverzekerdheid en het belang van een goede auto. Daarnaast liet hij blijken de haaienvin niet eens zo verkeerd te vinden. Verder blikten we met Vincenzo Sospiri en Ricardo Rosset, de rijders van het kansloze Lola-project van precies twintig jaar geleden, in twee delen terug op hun avonturen.De IndyCar Series beginnen dit weekend weer met een race op het stratencircuit van St. Petersburg : kan Simon Pagenaud zijn vorig jaar veroverde kroon verdedigen? Ten slotte legden we jullie de keuze voor: welke Formule 1-auto van 2017 ziet er het mooiste uit