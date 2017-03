Nieuwe rampochtend voor McLaren-Honda in Barcelona

13:21 – De gifbeker lijkt nog lang niet leeg voor het team van McLaren. Waar de stal uit Woking de afgelopen dagen te kampen had met veel problemen, kwam het op de laatste ochtend voordat de gang naar Australië in wordt gezet weer niet uit de verf. Fernando Alonso kwam tot slechts negentien rondjes en viel twee keer stil, de tweede keer was zelfs in zijn outlap nadat de wagen terug was gebracht.



"We zijn met Fernando tegen hetzelfde probleem aangelopen als met Stoffel gisteren (donderdag)", laat een woordvoerder aan GPUpdate.net weten, "te weten een periodieke elektrische uitval. Verscheidene elektrische onderdelen in de power unit en het chassis zijn vannacht vervangen, en het team maakt nieuwe wijzigingen om het variabelen uit te kunnen schakelen en de kern van het probleem te identificeren."



In die negentien rondjes kwam Alonso, op de ultrazachte band, niet verder dan een 1.22.731. Daarmee besloot de Spanjaard de tijdenlijst van de ochtendsessie.