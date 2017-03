Sainz optimistisch na derde tijd: "We zijn klaar om te racen"

19:11 – Het kan verkeren. Na testweek één was het chagrijn troef bij Scuderia Toro Rosso, met name vanwege aanhoudende problemen met de power unit, een week later ziet de wereld er heel anders uit. Carlos Sainz reed vrijdag de derde tijd en blaakt, in aanloop naar de eerste race, van het vertrouwen.



"Wat een geweldig gevoel om de wintertests af te sluiten met zo'n goede dag!", jubelde de Spanjaard nadat hij 132 keer over het Circuit de Catalunya gegaan was. Zijn snelste tijd was 1.19.837, gereden op ultrasofts. "Ik ben heel blij met mijn snelste rondetijd en het aantal afgelegde kilometers. We hebben ons volledige programma afgewerkt en dat was precies wat we nodig hadden in aanloop naar de race in Melbourne."



"We kunnen nu een stuk positiever zijn over het seizoen dat op het punt staat om te beginnen", vervolgt Sainz, die samen met teamgenoot Kvyat in totaal 401 rondjes reed in week twee. "We hebben moeizame weken achter de rug, met de nodige problemen, maar na vandaag zijn we klaar om te racen. We gaan ervoor!"