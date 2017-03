McLaren-teambaas Boullier blijft hoopvol en strijdbaar

15:05 – McLaren-Honda en wintertests, het blijft een beroerde combinatie. Voor het derde opeenvolgende jaar verliepen de tests in aanloop naar het Formule 1-seizoen, op zijn zachtst gezegd, heel matig. De nieuwe krachtbron van Honda bleek niet alleen te langzaam, maar ook onbetrouwbaar: talloze keren strandde de MCL32 ergens op het Catalaanse asfalt of werd er in de pits een probleem geconstateerd.



Door de problemen met de Honda-motor legde McLaren in de tweede testweek slechts 217 rondjes af. Ter vergelijking: Williams kwam in dezelfde vier dagen tot 587 omlopen op het Circuit de Catalunya. Week één verliep ongeveer hetzelfde: Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne bereikten alle hoeken van het circuit toen samen 207 keer, waar bijvoorbeeld Mercedes in deze eerste vier dagen 558 keer rond ging. Lange stints konden Alonso en Vandoorne nauwelijks afwerken en de snelste rondetijden waren veel te langzaam: in week twee stonden beide McLaren-coureurs roemloos zeventiende en achttiende op de samengevoegde tijdenlijst.



Een zorgwekkende situatie, maar 'Racing Director' Eric Boullier van McLaren blijft strijdbaar. "We hebben de afgelopen twee weken veel issues gehad, maar hebben veel over de auto geleerd en weten welke problemen we moeten aanpakken. Ik zal eerlijk zijn: het zijn geen dingen die van de ene op de andere dag opgelost zijn. Maar we zijn hoopvol dat McLaren en Honda al voor de race in Melbourne progressie kunnen boeken."



"Iedereen binnen het team werkt iedere dag onvermoeibaar om ons vooruit te helpen", vervolgt de Fransman. "En ik ben enorm trots op en dankbaar voor het harde werk en de vastberadenheid die getoond is. Het zijn absoluut geen makkelijke wintertests geweest, maar we zijn gemotiveerder dan ooit om het tij te keren en de oplossingen te vinden die ervoor kunnen zorgen dat we weer op koers, en in de juiste richting, geraken."