Verstappen: "Kan niet wachten op eerste vrije training"

10:01 – Max Verstappen staat te popelen voor de eerste Grand Prix van het seizoen. De 19-jarige Nederlander, die aan zijn eerste volledige jaar in dienst van Red Bull Racing gaat beginnen, is benieuwd naar hoe de verhoudingen zullen liggen. Er werd weliswaar al twee weken getest in Barcelona, maar de resultaten aldaar zeggen niet per se alles over de krachtsverschillen in 2017.



"De eerste race is altijd opwindend, omdat je nooit echt weet waar je qua prestaties met de auto staat, omdat alles nog nieuw is. Dat merk je ook in de paddock, dat is een verfrissend gevoel", zegt Verstappen op zijn persoonlijke website. Voor zijn teamgenoot Daniel Ricciardo is het gelijk een thuisrace. "Daarom krijgt hij natuurlijk veel steun, wat erg mooi voor hem is. Ik kan niet wachten tot de auto's tijdens de eerste vrije training rondgaan en het enthousiasme op ieders gezicht te zien", aldus Verstappen.



Vanwege het tijdsverschil met Australië zal Verstappen op tijd aanwezig zijn daar. "Zodat we iets langer hebben om te acclimatiseren", legt hij uit. "De eerste twee of drie dagen worstel je wat met de jetlag, maar dat is niet erg omdat je gewoon enorm uitkijkt naar de eerste race van het jaar. Ik hou van Melbourne omdat het een coole stad is, met een mooie omgeving en lekker weer, dus over het algemeen een geweldige plek om te zijn. Ik heb een paar goede restaurants ontdekt bij de Yarra River, dus als we tijd hebben gaan we daar dineren."