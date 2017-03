Even voorstellen: de Formule 1-klas van 2017

10:14 – De seizoensouverture in Australië komt met de dag dichterbij: over vier dagen begint de eerste vrije training op het circuit van Albert Park in Melbourne, twee dagen later doven de rode startlichten voor de eerste Grand Prix van het seizoen 2017. Twintig rijders zullen gedurende twintig races met elkaar strijden voor de punten: GPUpdate.net zet ze voor je op een rijtje.





44. Lewis Hamilton07-01-1985 (32 jaar)Tewin, EngelandMercedes AMG Petronas F1 W08 EQ Power+Debuut: Australië 2007 (3e)Aantal Grands Prix: 188Aantal zeges: 53Aantal polepositions: 61Eindklassement 2016: 2e28-08-1989 (27 jaar)Nastola, FinlandMercedes AMG Petronas F1 W08 EQ Power+Debuut: Australië 2013 (14e)Aantal Grands Prix: 77Beste resultaat: 2e (twee keer)Beste startplaats: 2e (drie keer)Eindklassement 2016: 8e01-07-1989 (27 jaar)Perth, AustraliëRed Bull Racing - TAG Heuer RB13Debuut: Groot-Brittannië 2011 (negentiende)Aantal Grands Prix: 109Aantal overwinningen: 4Aantal polepositions: 1Eindklassement 2016: 3e30-09-1997 (19 jaar)Hasselt, België (rijdt onder de Nederlandse vlag)Red Bull Racing - TAG Heuer RB13Debuut: Australië 2015 (uitgevallen)Aantal Grands Prix: 40Aantal overwinningen: 1Beste startplaats: 2e (één keer)Eindklassement 2016: 5e03-07-1987 (29 jaar)Heppenheim, DuitslandFerrari SF70HDebuut: Verenigde Staten 2007 (achtste)Aantal Grands Prix: 178Aantal overwinningen: 42Aantal polepositions: 46Eindklassement 2016: 4e17-10-1979 (37 jaar)Espoo, FinlandFerrari SF70HDebuut: Australië 2001 (zesde)Aantal Grands Prix: 252Aantal overwinningen: 20Aantal polepositions: 16Eindklassement 2016: 6e26-01-1990 (27 jaar)Guadalajara, MexicoForce India- Mercedes VJM10Debuut: Australië 2011 (gediskwalificeerd)Aantal Grands Prix: 114Beste resultaat: 2e (twee keer)Beste startplaats: 4e (vier keer)Eindklassement 2016: 7e17-09-1996 (20 jaar)Evreux, FrankrijkForce India - Mercedes VJM10Debuut: België 2016 (16e)Aantal Grands Prix: 9Beste resultaat: 12e (één keer)Beste startplaats: 17e (één keer)Eindklassement 2016: 23e25-04-1981 (35 jaar)São Paulo, BraziliëWilliams - Mercedes FW40Debuut: Australië 2002 (uitgevallen)Aantal Grands Prix: 250Aantal overwinningen: 11Aantal polepositions: 16Eindklassement 2016: 11e29-10-1998 (18 jaar)Montréal, CanadaWilliams - Mercedes FW40Gepland debuut: Australië 20172016: kampioen in de Europese Formule 329-07-1981 (35 jaar)Oviedo, SpanjeMcLaren - Honda MCL32Debuut: Australië 2001 (12e)Aantal Grands Prix: 273Aantal overwinningen: 32Aantal polepositions: 22Eindklassement 2016: 10e26-03-1992 (24 jaar)Courtrai, BelgiëMcLaren - Honda MCL32Debuut: Bahrein 2016 (10e)Aantal Grands Prix: 1Beste resultaat: 10e (één keer)Beste startplaats: 12e (één keer)Eindklassement 2016: 20e01-09-1994 (22 jaar)Madrid, SpanjeScuderia Toro Rosso - Renault STR12Debuut: Australië 2015: 9eAantal Grands Prix: 40Beste resultaat: 6e (drie keer)Beste startplaats: 5e (één keer)Eindklassement 2016: 12e26-04-1994 (22 jaar)Ufa, RuslandScuderia Toro Rosso - Renault STR12Debuut: Australië 2014 (9e)Aantal Grands Prix: 57Beste resultaat: 2e (één keer)Beste startplaats: 4e (drie keer)Eindklassement 2016: 14e17-04-1986 (30 jaar)Genève, Zwitserland (rijdt onder de Franse vlag)Haas - Ferrari VF17Debuut: Europa 2009 (15e)Aantal Grands Prix: 102Beste resultaat: 2e (twee keer)Beste startplaats: 2e (één keer)Eindklassement 2016: 13e05-10-1992 (24 jaar)Roskilde, DenemarkenHaas - Ferrari VF17Debuut: Australië 2014 (2e)Aantal Grands Prix: 40Beste resultaat: 2e (één keer)Beste startplaats: 4e (twee keer)Eindklassement 2016: 16e19-08-1987 (29 jaar)Emmerik, DuitslandRenault R.S. 17Debuut: Bahrein 2010 (14e)Aantal Grands Prix: 115Beste resultaat: 4e (drie keer)Aantal polepositions: 1Eindklassement 2016: 9e20-01-1991 (26 jaar)Horsham, EngelandRenault R.S. 17Debuut: Australië 2016 (11e)Aantal Grands Prix: 20Beste resultaat: 10e (één keer)Beste startplaats: 13e (twee keer)Eindklassement 2016: 18e18-10-1994 (22 jaar)Sigmaringen, DuitslandSauber - Ferrari C36Debuut: Australië 2016 (16e)Aantal Grands Prix: 21Beste resultaat: 10e (één keer)Beste startplaats: 12e (één keer)Eindklassement 2016: 19e02-09-1990 (26 jaar)Kumla, ZwedenSauber - Ferrari C36Debuut: Australië 2014 (uitgevallen)Aantal Grands Prix: 57Beste resultaat: 8e (één keer)Beste startplaats: 9e (één keer)Eindklassement 2016: 22e