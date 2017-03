Perez op zijn hoede: "In Melbourne is alles mogelijk"

13:27 – De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen vindt zoals vanouds plaats op het circuit door het Albert Park in Melbourne. Aangezien het een (semi-)stratencircuit is, hoeft het geen definitieve duidelijkheid over de verhoudingen te geven. De meeste teams roepen dan ook dat ze in Barcelona, bij de start van het Europese seizoen, pas weten waar ze écht staan."



Force India-rijder Sergio Pérez weet uit het verleden hoe verradelijk de Australische baan kan zijn. "In het Albert Park kan werkelijk alles gebeuren, en je weet nooit welke kansen er op je pad komen. Het is dus zaak om te allen tijde klaar te zijn om ze aan te grijpen", zegt hij in een persbericht van zijn werkgever.



Voor de Mexicaan heeft de winterstop, zoals voor zoveel, lang genoeg geduurd. "We hebben ons kunnen opladen in de winter, maar nu wil ik echt wel weer de baan op. Australië is de beste plaats om het seizoen af te trappen: het is een geweldig land en ik houd ervan om erheen te gaan. Er is zoveel te doen in Melbourne en het is zo'n leuk weekend, zelfs ondanks dat het drukker is dan de meeste races."



Over zijn eigen kansen is Perez positief gestemd. "Ik ben ervan overtuigd dat we het goed kunnen doen in Australië, punten moeten mogelijk zijn." De Mexicaan zal voor de eerste keer sinds de seizoensafsluiter van 2013 een andere teamgenoot naast zich zien dan Nico Hülkenberg: de Duitser is naar Renault vertrokken, zijn plaats is ingenomen door Esteban Ocon.