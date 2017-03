Hamilton op pole voor Vettel, Verstappen vijfde

8:11 – Ferrari maakte het spannend, maar er staat toch 'gewoon' een Mercedes op poleposition bij de Grand Prix van Australië. Lewis Hamilton besliste een fascinerend gevecht om de eerste startplaats in zijn voordeel, Sebastian Vettel completeert de eerste startrij. Max Verstappen begint de race in Melbourne vanaf P5.



Hamilton, Vettel en ook Valtteri Bottas maakten er in Melbourne een prachtig duel om pole van. De drie wisselden elkaar af aan de top, maar het laatste woord was voor de vicewereldkampioen van vorig jaar. Hamilton verbeterde het baanrecord van Albert Park naar 1.22.188 en veroverde daarmee de beste startplek voor de race.



Naast hem staat Vettel en ook rij twee bevat een Mercedes en een Ferrari: Bottas kwam een fractie tekort ten opzichte van Vettel en start zijn eerste Grand Prix voor Mercedes vanaf P3, Räikkönen kon het tempo van de top drie niet helemaal volgen en moet genoegen nemen met de vierde stek. Daarachter volgt Max Verstappen, die met Red Bull Racing in een soort niemandsland lijkt te zitten; Mercedes en Ferrari zijn duidelijk sneller, de rest van de teams duidelijk langzamer. Tot een rechtstreeks duel met teamgenoot Daniel Ricciardo om P5 kwam het niet; de Australiër crashte vroeg in Q3 en eindigde daardoor als tiende in deze kwalificatie. De grote verrassing van de dag was Romain Grosjean op P6, gevolgd door Felipe Massa en de Toro Rosso's.



Met twee Mercedessen, twee Ferrari's, twee Red Bulls, twee Toro Rosso's, een Williams en een Haas in de top tien verliep de kwalificatie, in grote lijnen, redelijk zoals verwacht. Net buiten de boot viel Force India, dat Sergio Pérez en Esteban Ocon op respectievelijk P11 en P14 zag uitkomen, en ook Renault. Nico Hülkenberg perste het maximale uit de geel-zwarte auto, maar strandde op plek twaalf. Teamgenoot Jolyon Palmer kende een dramatische kwalificatie: hij kreeg geen vaart in zijn auto, was in Q1 drie (!) seconden trager dan Hülkenberg en eindigde als laatste.



De meest opvallende mannen in Q2 waren Fernando Alonso (dertiende) en Marcus Ericsson (vijftiende), die respectievelijk McLaren en Sauber reden tot tevredenheid gaven. Overigens moest Ericsson alle zeilen bijzetten om teamgenoot Antonio Giovinazzi te verslaan: pas in zijn allerlaatste rondje dook de Zweed onder de tijd van Giovinazzi, die zaterdagochtend opgetrommeld werd als vervanger van Pascal Wehrlein. De Italiaan leverde een wereldprestatie, en toonde zijn talent, door in zijn allereerste Formule 1-kwalificatie als zestiende te eindigen en vier auto's achter zich te laten.



Naast Giovinazzi en de eerder genoemde Palmer vielen ook Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorne en Lance Stroll uit in Q1. Vandoorne kwam niet verder dan P18, Stroll reed de negentiende tijd. Hij zal, omdat zijn versnellingsbak vervangen is, de race vanaf de laatste startplaats aanvangen.