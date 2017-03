Vijf startplaatsen straf voor Ricciardo in thuisrace

4:15 – Daniel Ricciardo gaat er een hele kluif aan krijgen om een goed resultaat te behalen voor eigen publiek. De versnellingsbak van zijn RB13 is vervangen, zo laat het team weten aan GPUpdate.net.



Ricciardo vloog zaterdag van de baan in het laatste deel van de kwalificatie, Q3. Zijn auto brak uit in één van de snelle linkerbochten van sector drie en belandde achterstevoren in de bandenmuur. Dit leidde tot schade aan de versnellingsbak en waar Ricciardo zaterdagmiddag al voor vreesde, is nu definitief: de bak is vervangen, met een gridpenalty van vijf plaatsen als gevolg. Hij start de GP van Australië zodoende vanaf P15.



De Grand Prix van Australië start om 16.00 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 7.00 uur. Door de straf van Ricciardo schuiven Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Esteban Ocon en Marcus Ericsson een plekje op. Bekijk hier de volledige startopstelling voor de race op het circuit van Melbourne.



Overigens kreeg Pérez na de kwalificatie een tik op de vingers. Hij had zich in de kwalificatie een te langzaam rondje gereden, waarbij hij de maximale tijd tussen de twee Safety Car-lijnen verbrak. Dit heeft geleid tot een reprimande voor de Mexicaan, vanzelfsprekend zijn eerste van dit nieuwe Formule 1-seizoen.