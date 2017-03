Marchionne stuurt statement rond: "Dit is eerste stap"

9:43 – Sergio Marchionne, de grote baas van Ferrari, was er na de Grand Prix van Australië als de kippen bij om een verklaring de wereld in te sturen. In een kort statement laat de president van het roemruchte Italiaanse team weten verguld te zijn met de overwinning van Sebastian Vettel in Melbourne.



"Het was hoog tijd", opent Marchionne zijn relaas, verwijzend naar de moeizame periode die Ferrari achter de rug heeft. De laatste zege dateerde van september 2015, in Singapore. "Ik ben verheugd voor het team en onze fans, die altijd achter ons zijn blijven staan. We hebben hier bijna anderhalf jaar op gewacht en het was een emotioneel moment om het Italiaanse volkslied weer te horen", aldus de president.



"Sebastian heeft geweldig gereden en ik weet zeker dat Kimi binnenkort samen met zijn teamgenoot vooraan mee gaat strijden. Deze zege is iets om met het hele team te delen, op het circuit en in Maranello. Alleen met teamwork bereik je grote doelstellingen. Maar het is essentieel om te onthouden dat dit niet het eindpunt is, maar een eerste stap op een lange weg. We moeten onszelf blijven verbeteren, iedere dag."