Ricciardo kent dramatische Grand Prix voor thuispubliek

9:46 – Je thuisrace, de wedstrijd waar je als coureur misschien wel het meeste naar uitkijkt. Voor Daniel Ricciardo spatte die vreugde gauw uiteen. Nog voor de start van de wedstrijd bleef de RB13 hangen in de zesde versnelling. De auto werd snel naar de pitbox gebracht, waarna het team uit alle macht probeerde Ricciardo tijdig naar buiten te krijgen. Met twee ronden achterstand kon de GP van de Australiër eindelijk beginnen. Alles leek goed te gaan totdat de Red Bull het opnieuw liet afweten. Voor eigen publiek moest Ricciardo de wedstrijd staken.



"Het positieve is dat ik hier zo weg ben. Het was een lange week. Begrijp me niet verkeerd, het was echt leuk... maar ik voel me zeer rot richting iedereen", sprak Ricciardo zichtbaar teleurgesteld. "Dit was een soort sneeuwbaleffect van gisteren. De vijf plekken straf vond ik al erg genoeg, maar toen kregen we te maken met andere problemen. Het was een lange dag. Ik ben teleurgesteld, maar uiteraard ga ik door. Als ik morgen wakker word voel ik me waarschijnlijk weer prima en ga ik me op China richten."



Wat de oorzaak van zijn uitvalbeurt precies is, durft Ricciardo nog niet te zeggen. Het lijkt erop dat niet de versnellingsbak de boosdoener was: "Het leek op een probleem met de brandstofdruk. Alles schakelde zichzelf uit. Het was plotseling, ik kon dus ook niets doen om het te herstellen. Ik lag sowieso al op achterstand, maar ondanks dat hebben we wel weer waardevolle data verzameld. Als ik het positief bekijk: Max reed een goed tempo. Hopelijk kunnen we daarvan leren", besluit de viervoudig Grand Prix-winnaar.