Remprobleem beëindigt debuutrace van Stroll voortijdig

26 maart 2017 – Het ging Lance Stroll bepaald niet voor de wind in zijn allereerste Grand Prix-weekend. De 18-jarige debutant, die rechtstreeks vanuit de Formule 3 promoveerde naar de koningsklasse van de autosport, parkeerde zijn Williams na veertig rondjes in de pitbox. Dit nadat hij op zaterdag een crash meemaakte in de derde vrije training, waardoor hij een bak had moeten wisselen. De daaruit voortvloeiende gridstraf van vijf startplaatsen had als resultaat dat de Canadees als laatste op de grid moest plaatsnemen.



"De race ging best wel goed, het tempo was bemoedigend", blikt Stroll terug op zijn eerste Formule 1-optreden. "Ik had een goede start, die wat riskanter uitpakte dan eigenlijk de bedoeling was." De Williams-coureur haalde Stoffel Vandoorne, mede-debutant Antonio Giovinazzi en Jolyon Palmer in de openingsronde in - dankzij het incident tussen Kevin Magnussen en Marcus Ericsson, en het drama rond de wagen van Daniel Ricciardo, reed Stroll na één rondje op de veertiende plaats.



Het late remmen had echter voor een groot probleem gezorgd: er was een vlakke kant op de rechterband van de Canadees ontstaan, waardoor hij al na vijf rondjes de pits op moest zoeken. "Toen zijn we overgestapt naar een tweestopper, waarna we een verrassend sterk tempo reden. Uiteindelijk moest ik de strijd staken vanwege een kapotte remschijf. Ik trapte het rempedaal in, maar er gebeurde niets. Gelukkig was er een lange run-off."



"Helaas heeft het ongeluk van zaterdag ons veel plaatsen gekost in de kwalificatie, maar ik heb me in de race alsnog goed kunnen vermaken. Ik ben het team ontzettend dankbaar", eindigt Stroll. Diens teamgenoot, Felipe Massa, besloot de race op een zesde plaats. De Braziliaan scoorde daarmee acht puntjes, waardoor Williams momenteel op een vierde stek in het constructeurskampioenschap staat.