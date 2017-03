Fotospecial: Vettel geeft Italië weer hoop in Melbourne

13:39 – In de wintertests in Barcelona was Ferrari al ijzersterk, maar toen werd nog rekening gehouden met het scenario dat de Scuderia wellicht al haar kaarten al op tafel had gelegd, waar Mercedes juist verstoppertje speelde. In Melbourne bleek echter dat ze afgelopen winter in Maranello hun huiswerk inderdaad uitstekend hebben gemaakt. Sebastian Vettel mocht Down Under, voor het eerst sinds Singapore 2015, de hoogste trede van het podium beklimmen. Een fotospecial van zijn weekend.







Voor Vettel begon het weekend met de rijderspersconferentie op donderdag, waar hij samen met Fernando Alonso, Daniel Ricciardo en Lewis Hamilton verscheen. Laatstgenoemde tipte Ferrari als favoriet, maar Vettel zag het anders. "Hoewel de regels veranderd zijn, blijft een team dat sterk is doorgaans ook sterk. Ik denk dat volkomen helder is wie de favoriet is", doelde hij op Hamilton.







Op basis van de eerste vrije trainingen leek Vettel gelijk te krijgen. Hamilton was in beide oefensessies op vrijdag op Albert Park minimaal een halve seconde rapper dan wie ook. "Of dat gat representatief is? Ik hoop het niet!", reageerde Vettel na afloop. "Ik denk dat er ruimte voor verbetering is. De wagen voelt nu nog niet zo goed als dat ie kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we ergens mee op de proppen kunnen komen."







Die verbetering kwam er ook voor zaterdag. Vettel topte de derde oefensessie met een 1.23.380, op dat moment een baanrecord. In de kwalificatie eindigde de coureur uit Heppenheim, na een prachtig gevecht met het Mercedes-duo om pole, op de tweede plek. "We hebben een goede wagen en zijn ons aan het verbeteren", klonk Vettel op de persconferentie na afloop. "De snelheid zou morgen nog een stukje beter moeten zijn dan gisteren."







Bij de start van de race behield Vettel zijn tweede plaats achter polesitter Hamilton, waarna hij in de eerste stint de drievoudig wereldkampioen uitstekend kon bijhouden. "Met mijn start was ik niet heel content. Voor mijn gevoel was ik iets te nerveus. Ik had wat wielspin en Lewis kwam iets beter weg, dus ik moest me richten op Valtteri. Daarna probeerde ik de druk er vol op te houden zodat ze wisten dat we er constant bovenop zaten", zei Vettel na de race.







De Ferrari SF70H was vriendelijker voor de ultrazachte band dan de Mercedes W08, waardoor Hamilton als eerste van de twee naar de pits moest. De Brit kwam achter Max Verstappen weer de baan op en verloor veel tijd achter de Nederlander, waar Vettel vooraan in schone lucht zijn marge kon uitbouwen. Na zijn bandenwissel kwam de Duitser precies vóór Verstappen en Hamilton naar buiten, wat achteraf beslissend bleek. "Seb is Max een biertje verschuldigd", lachte Red Bull-baas Christian Horner na afloop.







Terwijl Hamilton klem zat achter Verstappen kon Vettel een gat trekken, dat Hamilton in het restant van de race niet meer dicht kreeg. En dus was de eerste overwinning in het nieuwe Formule 1-tijdperk niet voor Mercedes maar voor Ferrari. "De auto gedraagt zich goed en is prachtig om te rijden. Dit is een geweldige dag", jubelde Vettel na afloop op het podium.







Hamilton toonde zich een sportief verliezer en liet weten zin te hebben in een titelgevecht met Vettel, iets dat er nooit eerder van is gekomen. "Sebastian is een fantastische coureur met een niet te missen cv - hij heeft vier wereldtitels achter zijn naam", sprak de wereldkampioen van 2008, 2014 en 2015 tegen onder meer GPUpdate.net. Hij heeft vertrouwen in de titelstrijd. "Natuurlijk had het een en ander beter gekund. Onder de streep geloof ik er oprecht in dat we Ferrari kunnen verslaan."







Sebastian Vettel geniet van zijn zege, de voorbode van een prachtig seizoen voor Ferrari en hem?