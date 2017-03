Horner leeft mee met Ricciardo: "Weekend from hell"

16:18 – Alle ogen waren op hem gericht en de Aussies op de tribunes hoopten op een heldendaad, maar het zat er niet in voor Daniel Ricciardo. De Red Bull-coureur kende een dramatische thuisrace in Melbourne, waarin vanaf zaterdagmiddag eigenlijk alles mis ging wat er mis kon gaan.



Teambaas Christian Horner heeft te doen met zijn coureur: "Voor Daniel was het een 'weekend from hell', eigenlijk. Dat begon zaterdag met zijn crash in de kwalificatie. Het team heeft de hele nacht doorgewerkt om de auto weer in orde te krijgen. Zijn versnellingsbak moest vervangen worden en vervolgens kreeg hij tijdens de formatieronde te maken met een defecte sensor waardoor de auto vast bleef zitten in de zesde versnelling." Ricciardo leek al klaar, maar zijn monteurs dachten daar anders over. "De jongens in de garage, die van geen opgeven wilden weten, verrichten opnieuw een wonder door de auto toch weer op de baan te krijgen."



Met twee rondjes achterstand begon Ricciardo aan zijn race: "We besloten Daniel toch op pad te sturen omdat een scenario van een Safety Car, waarbij je een rondje kan inlopen, niet ondenkbaar was. Ook zijn er vaak veel uitvallers in zo'n eerste race, zeker nu met de nieuwe reglementen. Daarom gingen we ervoor, maar helaas hield de auto er opnieuw mee op." Wat de exacte reden daarvan is weet Horner nog niet. "Aanvankelijk leek het een motorprobleem, maar dat blijkt niet het geval te zijn. We moeten het nog verder onderzoeken."



"Dus ja", besluit de teambaas van Red Bull Racing, "een weekend om snel te vergeten voor Daniel."