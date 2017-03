Honda noemt raceweekend in Australië 'bemoedigend'

12:14 – Na de wintertests in Barcelona keek men bij Honda met angst en beven uit naar de start van het Formule 1-seizoen. Op het Circuit de Catalunya ging de power unit om de haverklap kapot en bleek het maken van lange runs onmogelijk. In Melbourne bleek dat minder een probleem; Stoffel Vandoorne wist de race zelfs uit te rijden. Yusuke Hasegawa, hoofd van het F1-project van Honda, telt zijn zegeningen.



Gezien alle problemen in Barcelona was het optreden in Australië een soort meevaller, stelt de Japanner. "In aanloop naar het weekend wisten we dat het geen gemakkelijke race zou worden. Maar, ondanks een aantal problemen, ben ik blij met de progressie die we de afgelopen weken geboekt hebben."



"Stoffel heeft de finishvlag gehaald, ondanks wat issues, en Fernando reed wederom briljant. Hij haalde alles uit de auto en het was heel jammer dat hij de finish net niet haalde, terwijl hij met nog enkele rondjes te gaan op koers voor een WK-punt lag", aldus Hasegawa. Alonso reed lange tijd op P10, maar in de slotfase ging het mis. "Toch was het een bemoedigend weekend. Beide coureurs hebben goed gepresteerd in een uitdagende race, met uitvallers aan de voor- en achterkant van het veld. We richten onze blik nu op de volgende race in China en doen er, samen met McLaren, alles aan om daar een competitieve auo te hebben."