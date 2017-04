In het kort: belangrijkste nieuws van de afgelopen week

8:00 – Voor iedereen die niet iedere dag in staat is om het autosportnieuws te checken, of gewoon graag op zijn gemakje in het weekend nog eens alles naleest, komt GPUpdate.net ieder weekend met een korte round-up. Wat is er gebeurd in de wereld van de auto- en motorsport en welke artikelen had je deze week niet mogen missen? Een overzicht van het nieuws van 25 tot en met 31 maart.



Het belangrijkste nieuws

Achtergronden

Het is weer begonnen. Eindelijk. Na een lange winter is het raceseizoen weer gestart, zowel in de Formule 1 als de MotoGP. Het zal niemand ontgaan zijn dat Sebastian Vettel de GP van Australië won, op twee wielen ging de eerste hoofdprijs op het hoogste niveau naar Maverick Viñales: hij won in Qatar zijn eerste race voor Movistar Yamaha. Bo Bendsneyder kende in de Moto3 een moeizame start: hij viel vroeg in de race. "Laten we positief blijven: we zijn gedurende het hele weekend sterk geweest - ik heb me constant met de koplopers kunnen bemoeien. Dit geeft hoop voor de volgende race, waar ik met plezier naar uitkijk", reageerde hij Het nieuws van het Formule 1-weekend was, naast de uitslag, vooral het debuut van Antonio Giovinazzi. Hij kreeg op zaterdagochtend te horen dat hij Pascal Wehrlein mocht vervangen en maakte indruk door goed te presteren in de kwalificatie en de race. Wie er in China in de Sauber zit is momenteel nog niet bekend.Daarnaast viel op dat Red Bull Racing flink wat terrein goed te maken heeft ten opzichte van Mercedes en Ferrari, beide teams waren in Melbourne flink sneller. Al houdt teambaas Christian Horner hoop : "Pas na een heel seizoen kunnen we een oordeel vellen, nu nog niet. We beschikken over een goede basis en hebben een duidelijke richting voor ogen. Het kan snel gaan en ik ben ervan overtuigd dat we weer competitief worden."De nieuwslijst werd de afgelopen week gedomineerd door reacties op de races in de Formule 1 en MotoGP, daarnaast kwamen we vanuit Melbourne met de nodige interviews en achtergronden. Zoals een openhartig verhaal van Max Verstappen over de situatie van Red Bull en zijn eerste indrukken van de RB13, een interview met debutant Antonio Giovinazzi en een blik op de tweestrijd die we komend seizoen mogelijk eindelijk gaan zien: Lewis Hamilton versus Sebastian Vettel, de twee meest succesvolle coureurs van deze generatie.Daarnaast spraken we met directeur Zak Brown over de situatie bij McLaren en schepten we duidelijkheid over de nieuwe sportieve reglemente n in de Formule 1: wat houden ze in en hoe worden ze toegepast? Tot slot een fraaie special voor de liefhebbers van techniek: specialist Craig Scarborough zette voor GPUpdate.net uiteen wat de meest opvallende noviteiten aan de nieuwe F1-auto's zijn en welke voordelen deze opleveren.