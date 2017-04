Mercedes laat Latifi en Russell testen in 2015-auto

11:28 – Tussen de races in Melbourne en China in zit men bij Mercedes niet stil. Het team reisde afgelopen weekend af naar Portugal, waar talenten George Russell en Nicholas Latifi een test mochten uitvoeren op het Autódromo Algarve. Het betrof een test met de auto uit 2015, meldt het team aan GPUpdate.net.



Dat Mercedes de 19-jarige Russell ervaring op laat doen is niet zo verrassend, hij werd deze winter opgenomen in het eigen Junior Driver Programme en lijkt te worden klaargestoomd voor de 'in season tests' van de Formule 1. De aanwezigheid van Latifi is minder voor de hand liggend: de 21-jarige Canadees was in 2016 als testcoureur verbonden aan Renault en presteerde datzelfde jaar zeer matig in de GP2 Series. Russell en Latifi reden op het Autódromo Algarve in de W06 Hybrid waarmee Lewis Hamilton in 2015 kampioen werd.



Russell rijdt komend jaar bij ART in de GP3, Latifi krijgt bij DAMS een tweede kans in de F2.