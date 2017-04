McLaren vreest: "China grotere uitdaging dan Melbourne"

13:07 – Na de wintertests in Barcelona lag de lat voor McLaren-Honda zó laag, dat de prestaties in Melbourne gezien werden als meevaller. Toch was het eindresultaat pijnlijk: Fernando Alonso viel uit en Stoffel Vandoorne werd laatste. In Shanghai, komend weekend, zal het vermoedelijk niet veel beter zijn.



Het Shanghai International Circuit vraagt meer van motoren dan de baan door Albert Park, met name door het lange rechte stuk. McLaren en Honda voelen de bui al hangen: "De karakteristieken van het Shanghai International Circuit zijn heel anders dan Melbourne. De lange, snelle stukken zullen de zwakheden van ons pakket vermoedelijk meer aan het licht brengen dan Albert Park. Toch gaan we het weekend in met onze gebruikelijke dosis vechtlust. Het belangrijkste wordt de betrouwbaarheid", aldus directeur Eric Boullier.



Namens Honda vult Yusuke Hasegawa, hoofd van het Formule 1-project, aan: "We weten dat er ruimte voor verbetering is wat betreft de performance van de power unit en verwachten dat de Chinese Grand Prix voor ons een grotere uitdaging vormt dan Australië. De twee lange rechte stukken vragen veel van de motor. We gaan wederom ons best doen om samen met McLaren het maximale eruit te halen en willen zo veel mogelijk informatie verzamelen. Het seizoen is lang en we mikken erop om iedere race wat vooruitgang te boeken."