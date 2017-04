Weekendschema: hoe laat zijn welke races en kwalificaties?

19:00 – De echte liefhebbers van auto- en motorsport kunnen zich opmaken voor een prachtweekend: met races over de hele wereld is er actie van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Formule 1 opent de dag, in de avond is er MotoGP en IndyCar. Maar hoe laat zijn de belangrijkste sessies? Een overzicht.



F1: Grand Prix van China

MotoGP: Grand Prix van Argentinië

Moto2 en Moto3: GP van Argentinië

IndyCar Series: Long Beach

WTCC: Marokko

Na het raceweekend in Australië moeten Nederlandse Formule 1-liefhebbers ook dit weekend bereid zijn om wat nachtrust op te offeren. Dat geldt vooral voor de vrije trainingen, wie genoeg heeft alleen de kwalificatie en de race kan relatief uitslapen. Het tijdverschil met Shanghai bedraagt zes uur.Vrijdag 7 april04.00- 05.30 uur: eerste vrije training08.00- 09.30 uur: tweede vrije trainingZaterdag 8 april06.00- 07.00 uur: derde vrije training09.00- 10.00 uur: kwalificatieZondag 9 april08.00 uur: Grand Prix van ChinaDe MotoGP bevindt zich, ten opzichte van China, aan de andere kant van de wereld. De Grand Prix van Argentinië vindt plaats op het Autódromo Termas de Río Hondo, dat redelijk in de middle of nowhere ligt. Het tijdverschil met Nederland bedraagt vijf uur, de race start om 16.00 uur lokale tijd.Zaterdag 8 april19.10 uur: eerste kwalificatie19.35 uur: tweede kwalificatieZondag 9 april21.00 uur: Grand Prix van ArgentiniëIn het kielzog van de MotoGP maken ook de Moto2 en de Moto3 uiteraard weer hun opwachting. De Moto3, met Bo Bendsneyder, werkt zijn kwalificatie en race enkele uren voor de MotoGP af.Zaterdag 8 april17.35 uur: kwalificatie Moto320.05 uur: kwalificatie Moto2Zondag 9 april18.00 uur: race Moto319.20 uur: race Moto2Vier weken na de eerste race in St. Petersburg, gewonnen door Sebastien Bourdais, krijgt ook het seizoen in de IndyCar Series een vervolg. Race twee van 2017 vindt plaats in de straten van Long Beach. Het goede nieuws voor wie niets wil missen: de actie in Long Beach begint als de motoren in Argentinië klaar zijn. De kwalificatie is net over middernacht Nederlandse tijd, de race is laat op de zondagavond.Zondag 9 april00.30 uur: kwalificatie22.30 uur: raceMet de Nederlanders Tom Coronel en Nicky Catsburg erbij begint het nieuwe WTCC-seizoen, het door de FIA georganiseerde wereldkampioenschap voor toerwagens. Plaats van handeling is Marokko, het bijzondere Circuit Moulay El Hassan in Marrakech. De races zijn zondag aan het eind van de middag.Zaterdag 8 april16.15 uur: kwalificatieZondag 9 april17.35 uur: race 118.45 uur: race 2Noot: aangegeven zijn alleen de raceklassen die op GPUpdate.net bijgehouden worden.