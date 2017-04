São Paulo wil Interlagos verkopen, Ecclestone meldt zich

7:24 – Het Autódromo José Carlos Pace, één van de meest authentieke en historische circuits van de huidige Formule 1-kalender, gaat onder de hamer. De baan, ook wel bekend als Interlagos, is momenteel eigendom van de stad São Paulo en volgens burgemeester Joao Doria is een verkoop noodzakelijk. Alleen door een verkoop kan er weer geïnvesteerd worden en kan de F1-toekomst veilig worden gesteld.



De bedoeling is dat de nieuwe eigenaar van het circuit de faciliteiten verbetert, ook zal door de stad groen licht worden gegeven voor de bouw van een hotel, luxe appartementen en een Ayrton Senna-museum. "De privatisering van het circuit is een garantie voor het behoud van de Formule 1", stelt Doria in een interview met persbureau Reuters. "Ik begrijp dat het belangrijk is om de F1-race te behouden, maar dit moet gebeuren met privégeld. Niet met belastinggeld. Het is prima mogelijk voor Interlagos om als privécircuit verder te gaan."



Eén van de geïnteresseerden in het circuit is niemand minder dan Bernie Ecclestone, onlangs afgezet als grote baas van de Formule 1. De 86-jarige Brit is getrouwd met een Braziliaanse, bezit grond in het land en zou een zwak hebben voor het fraaie Autódromo José Carlos Pace. "Hij heeft belangstelling getoond en gaat meedoen aan de veiling", bevestigt Doria. Ecclestone heeft echter concurrentie: "Ik heb de indruk dat ook internationale partijen mee gaan doen. Ik twijfel er niet aan dat we het circuit voor een goed bedrag gaan verkopen."



Ecclestone zelf houdt zich enigszins op de vlakte: "Ze willen het circuit verkopen, er wordt geen geld meer in gestoken. Ze willen het kwijt. Ik heb niet gezegd of ik het wel of niet ga kopen, we zullen wel zien", stelt hij.



In 1972 werd de eerste Braziliaanse Grand Prix op het circuit van Interlagos gehouden, sinds 1990 staat het evenement onafgebroken op de F1-kalender. De baan is vernoemd naar oud-coureur José Carlos Pace.