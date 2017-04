Verstappen: "Meer geluid belangrijker dan snellere auto"

11:50 – Het gaat harder dan ooit in de Formule 1, door de nieuwe technische reglementen zullen de meeste ronderecords in 2017 sneuvelen. Het gaat dus hard, heel hard, maar Max Verstappen denkt dat er vooral op een ander terrein nog veel winst te boeken is: hij betreurt het magere geluid dat de auto's maken.



De huidige hybride V6-turbomotoren van de Formule 1 klinken op zijn zachtst gezegd matig als je dit afzet tegen de brullende V10's en V12's uit het verleden. Veel fans vinden dat jammer en Verstappen kan zich daar helemaal in vinden. Hij weet nog hoe het geluid van de Formule 1 vroeger een grote indruk op hem maakte. "Het was als kind magisch om langs de baan te staan als een Formule 1-auto voorbij kwam. Nu gaan de auto's heel hard maar toch maakt het minder indruk. Geluid speelt een belangrijke rol bij de beleving van fans."



De Nederlander (19) vindt dat het geluid van motoren én meer actie op de baan allebei veel belangrijker dan pure snelheid. "Als we dat terug in de sport kunnen krijgen maakt de rondetijd eigenlijk niet uit. Het geluid van een motor maakt bij fans meer los dan een auto die drie seconden sneller gaat dan een jaar eerder."